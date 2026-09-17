റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയാൽ 100% നികുതി; പുതിയ ബില്ല് പാസാക്കി അമേരിക്ക, ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഭീഷണി
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത് റഷ്യയ്ക്കും ഇറാനും എതിരെയുള്ള നീക്കമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ പ്രഹരശേഷി ഏൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വിലകുറഞ്ഞ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന ഏഷ്യൻ വൻശക്തികൾക്ക് ഈ ബിൽ വലിയ ഭീഷണിയാണ്
Published : September 17, 2026 at 7:06 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയായ നിർണായക ബിൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി. റഷ്യയ്ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമയാണ് നടപടി. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് 100% തീരുവ ചുമത്തുന്ന ബില്ലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം പാസാക്കിയത്.
'ലിൻഡ്സെ ഒ ഗ്രഹാം സാൻക്ഷനിംഗ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബിൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം സെനറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. ഇനി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ഇത് നിയമമായി മാറും. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വലിയ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രതിനിധി സഭയിൽ ബിൽ പാസായത്. 159 വോട്ടുകൾക്കെതിരെ 262 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബില്ലിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 203 റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് പുറമെ, 58 ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഒരു സ്വതന്ത്രനും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു.
ബില്ലിനായി ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പിന്തുണ തേടുകയും, കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ അന്തരിക്കുകയും ചെയ്ത സൗത്ത് കരോലിനയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ബില്ലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഭരണനേതൃത്വത്തിനും ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്കും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, എണ്ണ വിതരണത്തിനുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റിന്' (രഹസ്യ കപ്പൽ വ്യൂഹം) മേൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനും ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. റഷ്യൻ എണ്ണയെയും വാതകത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ കടുത്ത താരിഫ് ചുമത്താൻ ട്രംപിന് അധികാരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഇറാന് മേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും ഇതിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
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"ചൈനയും ഇന്ത്യയും, നിങ്ങളുടെ എണ്ണയും വാതകവും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്," ബിൽ പാസായതിന് ശേഷം ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ റിച്ചാർഡ് ബ്ലൂമെന്തൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ഈ എണ്ണയും വാതകവും വിൽക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം ഇത് വിപണി നിരക്കിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നാണ്, ഇത് കൂടുതലായും പോകുന്നത് ചൈനയും ഇന്ത്യയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്." മറ്റൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്ററായ ജീൻ ഷഹീൻ പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവ് ചൈനയാണ്. അതിനാൽ പുടിന് മാത്രമല്ല, ചൈനയ്ക്കും റഷ്യൻ എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പാസാക്കിയ ഈ ബിൽ ഇനി ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും പരസ്യമായ മുന്നറിയിപ്പ്
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇത് റഷ്യയ്ക്കും ഇറാനും എതിരെയുള്ള യു.എസ് നീക്കമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ പ്രഹരശേഷി ഏൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വിലകുറഞ്ഞ എണ്ണ വാങ്ങി ആഭ്യന്തര വിപണിയെ ഉണർത്തുന്ന ഏഷ്യൻ വൻശക്തികൾക്ക് ഈ അമേരിക്കൻ ബിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണിയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.
റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയുമാണെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നവർ അതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും യു.എസ് നിയമനിർമാതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ ബില്ലിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വ്യവസ്ഥ, റഷ്യൻ എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് മേൽ കടുത്ത 'താരിഫ്' (ഉയർന്ന നികുതി) ചുമത്താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരം നൽകുന്നു എന്നതാണ്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഭീഷണിയാകുന്നു?
അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ്. ഐടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, രത്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യ യു.എസിലേക്ക് വൻതോതിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ നികുതി കുത്തനെ കൂട്ടിയാൽ, അത് ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി മേഖലയെയും അതുവഴി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും തകിടം മറിക്കും.
ചൈനയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചടി
ഇതിനകം തന്നെ യു.എസുമായി വ്യാപാരയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക്, ഈ പുതിയ താരിഫ് ഭീഷണി അവരുടെ നിർമാണ-കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമാകും. 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' തകരും. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്നത് 'ഷാഡോ ഫ്ലീറ്റ്' അഥവാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്ലാത്ത രഹസ്യ കപ്പൽ വ്യൂഹങ്ങളാണ്. ഇവ വഴിയാണ് വിപണി നിരക്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയിരുന്നത്. പുതിയ ബിൽ ഈ കപ്പലുകളെ പൂർണമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ കപ്പലുകൾക്ക് പൂട്ടുവീഴുന്നതോടെ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എണ്ണ ലഭിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണമായേക്കാം.
ആഗോള സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമോ?
അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സാമ്പത്തിക യുദ്ധം ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് ഭീഷണിയെ ഭയന്ന് റഷ്യയുമായുള്ള ലാഭകരമായ എണ്ണക്കച്ചവടം നിർത്തേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ കനത്ത നികുതിയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സഹിക്കേണ്ടി വരും. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ഏഷ്യൻ വൻശക്തികളായ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഈ അമേരിക്കൻ വെല്ലുവിളിയെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വരും നാളുകളിലെ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവിയെന്നും വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നു.
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