അമേരിക്കയിൽ ഹലോവീൻ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ വ്യാപക വെടിവയ്പ്പ്; ഒൻപത് മരണം
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 31നാണ് ലോകമെമ്പാടും പ്രധാനമായും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹലോവീൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
Published : November 2, 2026 at 7:17 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഹലോവീൻ വാരാന്ത്യത്തിൽ വിവിധ നഗരങ്ങളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പുകളിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡാളസ്, ബർമിങ്ഹാം, നെവാർക്ക്, ബ്ലൂമിങ്ടൺ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ വിനോദകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നിശാക്ലബ്ബുകൾക്കും സമീപമാണ് അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ വെടിവയ്പ്പുകൾ രാജ്യത്ത് വലിയ സുരക്ഷാ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ഹലോവീൻ?
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 31നാണ് ലോകമെമ്പാടും പ്രധാനമായും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹലോവീൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ ഓർമ പുതുക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധരെ സ്മരിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. പ്രേതങ്ങളുടെയും ഭീകരരൂപങ്ങളുടെയും വേഷം ധരിച്ച് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നതാണ് ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മത്തങ്ങകൾ തുരന്ന് ഭയാനകമായ മുഖങ്ങൾ കൊത്തിയുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുവയ്ക്കുന്ന 'ജാക്ക് ഒ ലാൻ്റേൺ' രീതിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കുട്ടികൾ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി മധുരപലഹാരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന 'ട്രിക്ക് ഓർ ട്രീറ്റ്' എന്ന വിനോദവും ഹലോവീൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ, ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് അമേരിക്കയിൽ വ്യാപകമായി അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
ഡാളസിൽ നാല് മരണം
ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം നടന്ന ഡാളസിലെ ഡീപ് എല്ലം മേഖലയിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 15 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഗീത പരിപാടികൾക്കും ഭക്ഷണശാലകൾക്കും പേരുകേട്ട പ്രദേശമാണിത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വെടിവയ്പ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്ന് ഡാളസ് പൊലീസ് മേധാവി ഡാനിയൽ കൊമോക്സ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പ്രദേശത്ത് പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബർമിങ്ഹാമിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് ശേഷം വെടിവയ്പ്പ്
അലബാമയിലെ ബർമിങ്ഹാമിൽ മാജിക് സിറ്റി ക്ലാസിക് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രേമോണ്ട് അവന്യൂവിലെ കച്ചവടക്കാർക്കിടയിലാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതെന്ന് ബർമിങ്ഹാം പൊലീസ് മേധാവി മൈക്കൽ പിക്കറ്റ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിരവധി ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായും പൊലീസ് വക്താവ് ഡിറെൽ ഫ്രീമാൻ അറിയിച്ചു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അലബാമ സ്റ്റേറ്റ്, അലബാമ എ ആൻഡ് എം സർവകലാശാലകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാൻ 70,000 പേരാണ് എത്തിയിരുന്നത്. മത്സരത്തിൽ അലബാമ എ ആൻഡ് എം 31-28 എന്ന സ്കോറിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം
ഡെലവെയറിലെ നെവാർക്കിൽ ഡെലവെയർ സർവകലാശാലാ കാമ്പസിന് സമീപമുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗ്രെഗ് ഡെലിയ അറിയിച്ചു. ഇല്ലിനോയിസിലെ ബ്ലൂമിങ്ടണിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ 19കാരി കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരു യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് ആറ് പേർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഇല്ലിനോയിസ് വെസ്ലിയൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. അർക്കൻസാസിലെ ലിറ്റിൽ റോക്കിൽ ഷോപ്പിങ് മാളിന് സമീപമുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഫയെറ്റെവില്ലെയിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ മറ്റൊരു വെടിവയ്പ്പിൽ ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വാക്കുതർക്കമാണ് വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഹലോവീൻ സ്റ്റോറുകളിലും വെടിവയ്പ്പ്
കാലിഫോർണിയയിലെ ഫെയർഫീൽഡിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഹലോവീൻ സ്റ്റോറിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഗർഭിണിയായ 31കാരി കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊരു ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. മിഷിഗണിലെ മാഡിസൺ ഹൈറ്റ്സിലുള്ള മറ്റൊരു ഹലോവീൻ സ്റ്റോറിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ 21കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
അക്രമിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാരുടെ മർദനമേറ്റ മറ്റൊരാളെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത്തരം ആഘോഷവേളകളിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് തോക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്ന വാദവും ഇതോടെ വീണ്ടും സജീവമായി.
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