ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ സുരക്ഷ ഇനി അമേരിക്കയുടെ കൈകളിൽ; നിർണായക കരാറുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
കരാർ പ്രകാരം ഗ്രീൻലാൻഡിൽ സൈനിക താവളം നിർമിക്കാനോ തന്ത്രപ്രധാനമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനോ അമേരിക്കയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല
By ANI
Published : September 19, 2026 at 8:17 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഡെന്മാർക്കുമായും ഗ്രീൻലാൻഡുമായും അമേരിക്ക സുപ്രധാന സുരക്ഷാ കരാറിലേർപ്പെട്ടതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കരാറിലൂടെ ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലകളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പൂർണ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം ഗ്രീൻലാൻഡിൽ സൈനിക താവളം നിർമിക്കാനോ തന്ത്രപ്രധാനമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനോ അമേരിക്കയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുമില്ലാതെയാണ് കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ കരാർ അമേരിക്കയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്.
സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കും
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കരാർ എന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു. ഗ്രീൻലാൻഡിലെ അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. തദ്ദേശീയരുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. അമേരിക്കയ്ക്കും ഡെന്മാർക്കിനും ഗ്രീൻലാൻഡിനും മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്ത്രപ്രധാന മേഖല
ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനവും ആർട്ടിക്, നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻ്റിക് പാതകളുമായുള്ള സാമീപ്യവും ഡെന്മാർക്കിൻ്റെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ ഗ്രീൻലാൻഡിനെ കൂടുതൽ നിർണായകമാക്കുന്നുണ്ട്.
2019ൽ തൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ഗ്രീൻലാൻഡ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഡെന്മാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ നിർദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ നേരിയ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കരാറിലൂടെ ഗ്രീൻലാൻഡിന്മേൽ പരോക്ഷമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പുതിയ കപ്പൽ പാതകൾ തുറക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിൽ ചൈനയും റഷ്യയും നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾക്ക് തടയിടുക എന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ അപൂർവ ലോഹങ്ങളുടെയും ധാതുക്കളുടെയും വലിയ ശേഖരമുണ്ട്.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഡെന്മാർക്കും ഗ്രീൻലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യമിട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് മൂന്ന് കക്ഷികളും സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ 2026, 2027 വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനായി 20 കോടി യൂറോയുടെ ഗ്ലോബൽ ഗേറ്റ്വേ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാക്കേജും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, സുസ്ഥിര ഊർജം, നിർണായക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക. അതേസമയം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ കരാറിൻ്റെ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകളോ നിയമപരമായ വ്യാപ്തിയോ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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