ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിക്കാൻ ഇനി മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങണം; യുഎസ് കുടിയേറ്റ നിയമം കർശനമാക്കി

US President Donald Trump delivers remarks alongside a poster of the “Trump Gold Card” before signing an executive order in the Oval Office at the White House on September 19, 2025 in Washington, DC (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 12:51 PM IST

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഇനിമുതൽ നിർബന്ധമായും മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള താൽക്കാലിക വിസക്കാർ ഗ്രീൻ കാർഡ് നടപടികൾക്കായി സ്വന്തം രാജ്യത്തെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റുകളെ സമീപിക്കണം.

യുഎസ് പൗരത്വ കുടിയേറ്റ സേവന വിഭാഗം വക്താവ് സാക്ക് കഹ്ലർ ആണ് പുതിയ തീരുമാനം വിശദീകരിച്ചത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലാ ഗ്രീൻ കാർഡ് അപേക്ഷകരും അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ, താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികൾ, വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾ തുടങ്ങി ഹ്രസ്വകാല വിസകളിൽ രാജ്യത്ത് കഴിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പുതിയ പരിഷ്കാരം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എച്ച്-വൺബി വിസയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഇതോടെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കർശന പരിശോധനകൾ മാതൃരാജ്യത്ത്
ഹ്രസ്വകാല അമേരിക്കൻ വിസകളിൽ എത്തുന്നവർ തങ്ങളുടെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചുപോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇതിന് അനുസൃതമായാണ് അമേരിക്കയുടെ നിലവിലെ കുടിയേറ്റ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സാക്ക് കഹ്ലർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്നവരുടെ സന്ദർശനം ഒരിക്കലും ഗ്രീൻ കാർഡ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആദ്യപടിയായി മാറാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓരോ വർഷവും 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഗ്രീൻ കാർഡുകളാണ് അമേരിക്ക അനുവദിക്കുന്നത്. വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതിൽ പകുതിയിലധികം പേരും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്.

അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് തടയിടാൻ ട്രംപ്
വിസ കാലാവധി അവസാനിച്ച ശേഷവും അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് തുടരുന്നവരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മാതൃരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ എളുപ്പമാകും. ഈ നീക്കം രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് കോൺസുലാർ ഓഫിസുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിമുതൽ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ പൂർണമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികൾ കർശനമാക്കി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വിദേശികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പുറത്തുവരുന്നത്. ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം കാരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് 21 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിസ കാലാവധി തീർന്ന് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട്. നിയമപരമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ അനധികൃതമായി എത്തുന്നവരെയാണ് പരിഷ്കാരം കൂടുതൽ ബാധിക്കുക എന്ന് ഭരണകൂടം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദീർഘകാലമായുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് വീണ്ടും ദുഷ്കരമാകും. പുതിയ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളിലൂടെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട്.

വരുംദിവസങ്ങളിൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള കൂടുതൽ ഉത്തരവുകൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടം വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അമേരിക്കൻ സ്വപ്നങ്ങളുമായി നാടുവിട്ട നിരവധി പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. കാമ്പസുകളിൽ എത്തുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തെയും ഈ നിയമം സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. പഠനശേഷം ജോലി കണ്ടെത്തി ഗ്രീൻ കാർഡിലേക്ക് മാറാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾക്കാണ് ഇതോടെ തടസമാകുന്നത്. ഇത് തടയുന്നതിലൂടെ മികച്ച അവസരങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം.

