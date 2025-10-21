ധനാനുമതി ബില് വീണ്ടും പരാജയം; യുഎസ് ഷട്ട്ഡൗണ് തുടരും
യുഎസ് അടച്ചുപൂട്ടല് 21ാം ദിവസത്തിലേക്ക്. 11ാം തവണയും ധനാനുമതി ബില് സെനറ്റില് പരാജയപ്പെട്ടു. ശമ്പളമില്ലാതെ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്. ശമ്പള രഹിത നിര്ബന്ധിത അവധിയില് തുടര്ന്ന് ജീവനക്കാര്.
വാഷിങ്ടണ്: ധനാനുമതി ബില് വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ യുഎസില് ഷട്ട്ഡൗണ് തുടരും. യുഎസ് സെനറ്റില് ഇത് 11ാം തവണയാണ് ധനാനുമതി ബില് പരാജയപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ അടച്ചുപൂട്ടല് 21ാം ദിവസത്തിലേക്കാണ് നീളുന്നത്.
ഇത് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് ശമ്പളം വൈകാനും കാരണമായി. ശമ്പളം ലഭിക്കാതായതോടെയും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്ക്കും വകുപ്പുകള്ക്ക് പണമില്ലാതായതോടെ ഏഴര ലക്ഷം ഫെഡറല് ജീവനക്കാര് ശമ്പള രഹിത നിര്ബന്ധിത അവധിയില് തുടരുകയാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയുടെ ധനാനുമതി ബില് 43നെതിരെ 50നാണ് സെനറ്റില് പരാജയപ്പെട്ടത്. ബില് പാസാകാന് 60 വോട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സബ്സിഡികള് ഉള്പ്പെടുത്താത്ത ബില്ലാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ശക്തമായ എതിര്പ്പിന് കാരണമാകുന്നത്.
യുഎസിലെ അടച്ചുപൂട്ടലിനെ തുടര്ന്ന് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ചെലവുകള്, ആരോഗ്യ പരിചരണ ചെലവുകള്, വിദ്യാര്ഥികള്ക്കുള്ള സഹായങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവശ്യ സര്വീസ് ഒഴികെയുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം തടസപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്.
രാജ്യത്ത് ഷട്ട്ഡൗണ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കൂടുതല് പിരിച്ചുവിടലുകള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ച് വിടാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തിന് യുഎസ് ഫെഡറല് ജഡ്ജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം താത്കാലിക വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അമേരിക്കന് ചരിത്രത്തിലെ 5ാമത്തെ ദൈര്ഘ്യമേറിയ അടച്ചുപൂട്ടലാണിത്. ഒക്ടോബര് ഒന്നിനാണ് യുഎസില് ഷട്ട്ഡൗണ് ആരംഭിച്ചത്. ഫെഡറല് ഏജന്സികളെ സംബന്ധിച്ച ഹ്രസ്വകാല ധനസഹായ നടപടി സെനറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് നിരസിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഷട്ട്ഡൗണിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
1.50 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് ബില് പാസാകാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് മരവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാര്ഷിക ഫെഡറല് ചെലവിന്റെ നാലിലൊന്ന് വരും ഇത്. ഫെഡറല് ബജറ്റിന്റെ ബാക്കി തുക പ്രധാനമായും സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ദേശീയ കടത്തിന്റെ പലിശയടക്കല് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 37.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളര് കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടം.
ഒക്ടോബര് 1നകം ബജറ്റ് ബില് പാസാക്കുന്നതില് പരജായപ്പെട്ടതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് ബില്ലില് ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ആവശ്യം വൈറ്റ് ഹൗസ് തള്ളിയതാണ് സമവായത്തിന് തടസം സൃഷ്ടിച്ചത്.
210 കോടി ഡോളര് മരവിപ്പിച്ചു: ഷിക്കാഗോയിലെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി നിശ്ചയിച്ച തുക ട്രംപ് മരവിപ്പിച്ചു. 210 കോടി ഡോളറിന്റെ ഫെഡറല് ഫണ്ടിങ്ങാണ് മരിവിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തില് പ്രസിഡന്റിെനതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും നഗരങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണിതെന്നാണ് വിവിധയിടങ്ങളില് നിന്നും വിമര്ശനം ഉയരുന്നത്.
