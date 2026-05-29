ബ്രസീലിലെ സിവിയും പിസിസിയും; രണ്ട് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യുഎസ്

ജൂൺ 5 മുതൽ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്. അതുവരെ നിയുക്ത ആഗോള ഭീകരരായി നാമകരണം ചെയ്യും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 29, 2026 at 10:46 AM IST

യുഎസ്: ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മയക്കുമരുന്ന്, ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യവകുപ്പ്. ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ, പിസിസി, റെഡ് കമാൻഡ്, സിവി എന്നിവയെ ആണ് വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളായി കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതുവരെ, അവരെ നിയുക്ത ആഗോള ഭീകരരായി നാമകരണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത് യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും തടസപ്പെടുത്തും. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജെയർ ബോൾസോനാരോയുടെ മകനും പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ സെനറ്റർ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസോനാരോയുടെ സന്ദർശനത്തിന് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്.

"ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായ രണ്ട് ക്രിമിനൽ സംഘടനകളാണ് സിവിയും പിസിസിയും. അവർ ഒരുമിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ബ്രസീലിയൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്," മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.

അവരുടെ സ്വാധീനവും നിയമവിരുദ്ധ ശൃംഖലകളും ബ്രസീലിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്, നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുടനീളം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മേഖലയിലെ കാർട്ടലുകളും ക്രിമിനൽ സംഘടനകളും തകർക്കുന്നതിനും അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സ്വീകരിച്ച ഈ നടപടി.

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നില്ലെന്ന് ബോൾസോനാരോകൾ ആരോപിക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ലുല, രണ്ട് ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയും തീവ്രവാദ സംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എതിരാളിയെ അനുകൂലിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്‌ചത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.

ബ്രസീലിയൻ പ്രതികരണം

വ്യാഴാഴ്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഈ നീക്കം നടക്കുമെന്ന് മുമ്പ് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബ്രസീലിയൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും കുറ്റകൃത്യ വിരുദ്ധ യോഗ്യത ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലുല, കുറ്റവാളികളെ തീവ്രവാദികളായി മുദ്രകുത്തുന്നതിനെ പരസ്യമായി എതിർത്തു. ബോൾസോനാരോയുടെ അനുയായികൾ ട്രംപിൻ്റെ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പരസ്യമായി പറഞ്ഞു.

പിസിസി, സിവി പോലുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ വഞ്ചന, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബ്രസീലിയൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഒരു മെഗാ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ലുലയുടെ വിദേശകാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഉപദേഷ്‌ടാവും മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സെൽസോ അമോറിം ആണ് റൂബിയോയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്.

“പൊതുസുരക്ഷ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോരാടേണ്ട ഒരു തിന്മയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം സ്വാഗതാർഹമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ആയുധ വ്യാപാരം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ഇടപെടലിനുള്ള കാരണം അസ്വീകാര്യമാണ്,” അമോറിം പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സെനറ്റർ ബോൾസോനാരോ ലുലയെ നേരിടുമ്പോൾ പൊതു സുരക്ഷ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമായിരിക്കും. അട്ടിമറി ശ്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് 27 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ 71 കാരനായ ജെയർ ബോൾസോനാരോയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ബ്രസീലിലെ ഫെഡറൽ പൊലീസും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരും സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അവർക്കെതിരെ നിരവധി റെയ്‌ഡുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നേരിടുന്നതിൽ ജെയർ ബോൾസോനാരോയോ ലുലയോ വിജയിച്ചില്ലെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, പെർഫ്യൂം ഷോപ്പുകൾ, സാവോ പോളോയിലെ ഒരു ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പിസിസിയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഓഗസ്റ്റിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റി അധികാരികൾ പിസിസിക്കെതിരെ വലിയ വിജയം നേടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹിഡൻ കാർബൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ പിസിസിയുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളെ കണ്ടെത്തിയതായി ബ്രസീലിലെ ഫെഡറൽ പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

