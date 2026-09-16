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ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും പ്രകോപനം; രണ്ട് ഇറാനിയൻ ബോട്ടുകൾ തകർത്ത് അമേരിക്ക

ഹോർമോസ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ലാരക് ദ്വീപിന് സമീപമുള്ള ഇറാനിയൻ തുറമുഖ നഗരമായ കാർഗനോട് ചേർന്നുള്ള കടൽമേഖലയിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്

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US Military Destroys Iranian Boats (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 6:21 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ആളില്ലാ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഇറാനിയൻ ബോട്ടുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം തകർത്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഹോർമോസ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ലാരക് ദ്വീപിന് സമീപമുള്ള ഇറാനിയൻ തുറമുഖ നഗരമായ കാർഗനോട് ചേർന്നുള്ള കടൽമേഖലയിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആളില്ലാ നിരീക്ഷണ കപ്പൽ (നാവൽ ഡ്രോൺ) തട്ടിയെടുക്കാൻ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) അംഗങ്ങൾ ബോട്ടുകളിൽ എത്തിയതായി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്സിയോസ് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമ ഡ്രോൺ രണ്ട് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ച് ബോട്ടുകൾ പൂർണമായും തകർക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്കവരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തുടരുന്ന സംഘർഷം
അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) വക്താവ് ക്യാപ്റ്റൻ ടിം ഹോക്കിൻസ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സെൻ്റ്കോം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ഇറാൻ്റെ നീക്കം വിഫലമായെന്നും ഡ്രോൺ നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം തകർക്കപ്പെട്ടത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളാണെന്നാണ് ഇറാനിയൻ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായതായി ഹോർമോസ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയിലെ സുരക്ഷാകാര്യ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ അഹ്മദ് നഫീസി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം, കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും മെഹർ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി നാൽപത് വാണിജ്യ കപ്പലുകളാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിൽ ഈ സമുദ്രപാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്.

പ്രതിദിനം 14 ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഈ മേഖലയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം (എൽഎൻജി), ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (എൽപിജി) എന്നിവ വഹിച്ചുള്ള നിരവധി ടാങ്കറുകളും ഇതുവഴി കടന്നുപോയി. മുൻപ് രാത്രികാലങ്ങളിലായിരുന്നു കപ്പലുകൾക്ക് അകമ്പടി നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പകൽ സമയങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കൻ നാവികസേന വാണിജ്യ ടാങ്കറുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ കപ്പൽച്ചാലുകളിലെ മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് പാതയുടെ വീതി വർധിപ്പിക്കാനും സൈനിക എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധി
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചന നൽകിയിട്ടും ഇറാൻ മുഖംതിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി മൊഹ്‌സെൻ റെസായി ചൊവ്വാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ടെഹ്റാനുമായി ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കരാറിലെത്താൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തിയത്. എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കുന്നതിനും ഇറാൻ കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ പൂർണമായും പിൻവലിക്കണമെന്നും ടെഹ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ CONFLICT
US NAVY DRONE INCIDENT
IRAN US MILITARY TENSION
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