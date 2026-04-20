അറബിക്കടലിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിന് വെടിയുതിർത്ത് യുഎസ് സേന; ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

ഇറാൻ്റെ ഹസ്രത്ത് ഖതം അൽ അൻബിയ സൈനിക ആസ്ഥാനമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്

US Forces Intercept And Open Fire At Iranian Cargo Ship Touska In Arabian Sea (ANI)
By ANI

Published : April 20, 2026 at 6:16 AM IST

ടെഹ്‌റാൻ: ഒമാൻ കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ്റെ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് 'ടൂസ്ക' എന്ന വാണിജ്യ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയാണ് യുഎസ് സേന വെടിയുതിർത്തത്. കപ്പലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കൻ നാവികസേന പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്തതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

ഇറാൻ്റെ ഹസ്രത്ത് ഖതം അൽ അൻബിയ സൈനിക ആസ്ഥാനമാണ് അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അമേരിക്കൻ സേന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതായും ഒമാൻ കടലിടുക്കിൽ സമുദ്രക്കൊള്ള നടത്തിയതായും ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ തസ്നിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത അമേരിക്കൻ സൈന്യം അതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം പൂർണമായും തകർത്തു.

ഭീകരരായ അമേരിക്കൻ മറൈനുകളെ കപ്പലിൽ വിന്യസിച്ചതായും കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തതായും ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. സായുധ സമുദ്രക്കൊള്ളയാണ് അമേരിക്ക നടത്തിയതെന്നും ഇതിനെതിരെ ഇറാൻ്റെ സായുധസേന ഉടൻ തന്നെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും സൈനിക ആസ്ഥാനം അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തു
ഏപ്രിൽ 19നാണ് അറബിക്കടലിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ സൈനിക നീക്കമുണ്ടായത്. ഇറാനിലെ ബന്ദർ അബ്ബാസ് തുറമുഖത്തേക്ക് 17 നോട്ട് വേഗതയിൽ പോവുകയായിരുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിനെ വടക്കൻ അറബിക്കടലിൽവച്ച് അമേരിക്കൻ സേന തടയുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം ലംഘിച്ചാണ് കപ്പലിൻ്റെ യാത്രയെന്ന് സൈന്യം തുടർച്ചയായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫ്ലോറിഡയിലെ ടാംപ ആസ്ഥാനമായുള്ള യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) എക്സിലൂടെയാണ് ആക്രമണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

യുഎസ്എസ് സ്പ്രൂവൻസ് (ഡിഡിജി 111) എന്ന അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ പ്രത്യേക കപ്പലാണ് ടൂസ്കയെ തടഞ്ഞത്. ആറ് മണിക്കൂർ സമയം അമേരിക്കൻ സേന കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അവർ ഇത് മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാൻ തയാറായില്ല. ഇതോടെ കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽനിന്ന് ജീവനക്കാരെ അടിയന്തരമായി മാറ്റാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നിർദേശിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എംകെ 45 ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ സേന കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ കപ്പലിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനം തകരുകയും നിയന്ത്രണം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 31 മറൈൻ എക്സ്പെഡിഷണറി യൂണിറ്റിലെ യുഎസ് മറൈനുകൾ കപ്പലിൽ കയറി നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. വളരെ പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിലാണ് സൈനിക നീക്കം നടത്തിയതെന്നും നാവിക ഉപരോധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 25 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ സേന ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെൻ്റ്കോം വ്യക്തമാക്കി.

കപ്പൽ അമേരിക്കയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ
ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇറാൻ കപ്പൽ നിലവിൽ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിനോളം ഭാരമുള്ളതും ഏകദേശം 900 അടി നീളമുള്ളതുമാണ് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പൽ.

അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും കേൾക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തത്. മുമ്പ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ യുഎസ് ട്രഷറിയുടെ ഉപരോധമുള്ള കപ്പലാണിത്. കപ്പലിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ നാവികസേന വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച ഇറാൻ മറ്റു കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തെന്നും സമുദ്രഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആരോപിച്ചു.

ചർച്ചകൾ നിഷേധിച്ച് ഇറാൻ
അമേരിക്കയുമായി പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ വച്ച് രണ്ടാംവട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്ന വാർത്തകൾ ഇറാൻ പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ചർച്ചയ്ക്കായി അയക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇതൊരു മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നും അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും ഇറാൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ സമയം ഏപ്രിൽ 22ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നത്.

Also Read:- യുദ്ധത്തില്‍ ജയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

