എഫ്-15 ഇ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനായി തെരച്ചില് ശക്തം; പിടികൂടുന്നവര്ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്
പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനവും തകർന്നു. എഫ്-15 ഇ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനായി തിരച്ചില് ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക, പൈലറ്റിൻ്റെ തലയ്ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന്
Published : April 4, 2026 at 5:25 PM IST
ടെഹ്റാന്: പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫ് മേഖലയില് തകർന്ന് വീണ എഫ്-15 ഇ യുദ്ധ വിമാനത്തിലെ യുഎസ് പൈലറ്റിനായുള്ള തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി അമേരിക്ക. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ക്രൂ അംഗങ്ങളെ പിടികൂടുന്നവര്ക്ക് വന് പാരിതോഷികം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇറാന്. പാരച്യൂട്ടിൽ രക്ഷപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ പൈലറ്റിനെ പിടികൂടുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൈലറ്റിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടം ചാനലുകൾ വഴി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏകദേശം 50,000 പൗണ്ട് ($66,100) പാരിതോഷികമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എഫ്-15ഇ വിമാനത്തിലെ രണ്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ അമേരിക്കൻ സേന സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമില്ല. അയാൾ ഇറാൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എഫ്-15 ഇ സ്ട്രൈക്ക് ഈഗിൾ യുദ്ധവിമാനം തങ്ങൾ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാൻ്റെ സൈനിക വിഭാഗമായ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർ (ഐആർജിസി) അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാനം തകരുന്നതിനു മുമ്പ് പൈലറ്റുമാർ പുറത്തേക്ക് ചാടിയിരുന്നുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
എ-10 തണ്ടർബോൾട്ട് II തകര്ന്നു
എഫ്-15 ഇ യുദ്ധവിമാനത്തിനു പിന്നാലെ യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് യുദ്ധവിമാനമായ ഫെയർചൈൽഡ് റിപ്പബ്ലിക് എ-10 തണ്ടർബോൾട്ട് II അഥവാ 'എ-10 വാർതോഗ്' എന്ന യുദ്ധവിമാനവും തകര്ന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം വച്ചാഎ-10 തണ്ടർബോൾട്ട് II ശനിയാഴ്ച ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.
അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധവിമാനവും ഇറാൻ സൈന്യം വെടിവെച്ചിടുന്നത്. വിമാനം തകർന്നെങ്കിലും പൈലറ്റ് പാരഷൂട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കൻ സേന ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പൈലറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും സൈനിക വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് ആഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ഇതാദ്യമായാണ് അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വെടിവെച്ചിടുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുമെന്നും അവിടുത്തെ എണ്ണസമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കുമെന്നും ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസ് ഇറാനെ പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വിമാനങ്ങൾ തകർന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നത്. ലോകത്തിലെ എണ്ണ-വാതക വിതരണത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് ഇടുക്കിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണവും ഊർജ്ജ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഇറാൻ എണ്ണയുമായി വന്ന കപ്പൽ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടത് മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ; വിശദീകരിച്ച് ഇന്ത്യ