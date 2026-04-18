റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്ക് ഇളവ് നീട്ടിനൽകി അമേരിക്ക; വിപണിയിൽ എണ്ണ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും
Published : April 18, 2026 at 10:31 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയിൽനിന്നും പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് നൽകി അമേരിക്ക. പ്രത്യേക ഇളവ് പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉപരോധത്തിൽ അമേരിക്ക ഒരുമാസത്തെ ഇളവ് കൂടി അനുവദിച്ചത്.
നിലവിൽ ഏപ്രിൽ 17ന് മുമ്പായി കടലിലുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്ക് മെയ് 16 വരെ ഇളവ് നീട്ടിനൽകിക്കൊണ്ട് യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്തരവിറക്കി. ഇറാനുമായുള്ള യുഎസ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു നടപടി.
കപ്പലുകളിൽ കയറ്റിയ 140 ദശലക്ഷം ബാരൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപരോധത്തിലെ നേരത്തെയുള്ള ഇളവ് വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിർണായക നടപടിയും അമേരിക്ക കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം. എണ്ണവില വർധന ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ വിപണികളിൽ എണ്ണ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കും.
ഇന്ത്യക്കും ഇളവ്
മാർച്ച് അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച ഒരു മാസത്തേക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യക്കും അമേരിക്ക ഉപരോധത്തിൽനിന്നും നേരത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്ക സമാനമായ ഇളവ് നീട്ടിനൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ കാലാവധി ഏപ്രിൽ 11നാണ് അവസാനിച്ചത്. വിപണിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കം.
റഷ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉപരോധങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുമ്പോഴും ആഗോള ഊർജ വിപണിയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം ഇളവുകൾ നിർബന്ധമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ ഇളവിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇളവ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എണ്ണ വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇത്തരം നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്.
കർശന വ്യവസ്ഥകൾ തുടരും
വെള്ളിയാഴ്ച അമേരിക്ക പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ പൊതു ലൈസൻസ് പ്രകാരം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ, ഉത്തര കൊറിയ, ക്യൂബ, യുക്രെയ്നിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത സംരംഭം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടപാടിനും അനുമതി നൽകുന്നില്ല എന്ന് ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കുള്ള ഇളവും ഇറാനിയൻ എണ്ണയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഇളവും വാഷിങ്ടൺ പുതുക്കില്ലെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായാണ് പുതിയ തീരുമാനമുണ്ടായത്.
2026 ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 2026 മാർച്ച് 19ലെ ജനറൽ ലൈസൻസ് നമ്പർ 134എ പൂർണമായും റദ്ദാക്കി. ഇതിന് പകരമായാണ് 134ബി എന്ന പുതിയ ജനറൽ ലൈസൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ട്രഷറി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 11ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലൈസൻസിന് പകരമാണ് പുതിയത് വന്നതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പുതിയ ലൈസൻസുകൾ കാരണമാകും.
ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ വിതരണ ശൃംഖല തടസമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാനും പുതിയ ലൈസൻസ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിപണിയിൽ എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായി ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ വലിയ അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്ക മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്.
