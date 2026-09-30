ഖത്തറിലെ അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി അമേരിക്ക; താത്കാലിക ആശ്വാസം
അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമായ ബുധനാഴ്ച ക്യാമ്പ് അടച്ചുപൂട്ടാനായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം
Published : September 30, 2026 at 10:13 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ സഹായിച്ച ആയിരത്തിലധികം അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഖത്തറിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടി യുഎസ് ഭരണകൂടം. ബുധനാഴ്ച അടച്ചുപൂട്ടാനിരുന്ന ക്യാമ്പ് അസ് സെയ്ലിയയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയത്. അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ ബന്ധുക്കളും യുഎസ് സേനയെ സഹായിച്ചവരുമാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത്.
അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമായ ബുധനാഴ്ച ക്യാമ്പ് അടച്ചുപൂട്ടാനായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഖത്തറിന് നൽകിയ നയതന്ത്ര കുറിപ്പിൽ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആണോ അതോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനാണോ ഒപ്പുവച്ചതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് കൂടി ക്യാമ്പ് നിലനിർത്താൻ ധാരണയായതായി പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഖത്തറിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 1,039 അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാർക്കോ റൂബിയോ കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് സൈന്യത്തിൽ പരിഭാഷകരായി ജോലി ചെയ്തവരും സൈനികരുടെ ബന്ധുക്കളുമാണ് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം തകർത്ത കോംഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നതായി ജൂണിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ക്യാമ്പിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തയാറായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ പരിശോധനകളില്ലാതെ പരമാവധി അഫ്ഗാനികളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഭയാർഥി അനുകൂല സംഘടനകളും ഈ വാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
അഭയാർഥികളിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും
2001 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ക്യാമ്പ് അസ് സെയ്ലിയയിലുള്ളത്. അഫ്ഗാൻഇവാക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ക്യാമ്പിലെ താമസക്കാരിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം പേരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറുകയും താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായത്. തങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ വാഷിങ്ടൺ തയാറാകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ക്യാമ്പിൻ്റെ കാലാവധി നീട്ടിയത് അഭയാർഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിജയമാണെന്ന് അഫ്ഗാൻഇവാക് തലവൻ ഷോൺ വാൻഡിവർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എപിയോട് പറഞ്ഞു. ഏത് നിമിഷവും തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന ഭയത്തിലായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ അവർക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാവികസേന മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്യാമ്പ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് ഒഴിവായെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് നിർബന്ധിതമായി തിരിച്ചയക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അഭയാർഥികൾ. ഇവർക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊഴത്തിൽ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ അഫ്ഗാൻ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ ട്രംപ് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഭരണകൂടം, വെള്ളക്കാരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന തരത്തിൽ അഭയാർഥി പ്രവേശനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. 2025 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം അഞ്ച് അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതെന്ന് അഫ്ഗാൻഇവാക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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യുദ്ധവും പീഡനങ്ങളും ഭയന്ന് നാടുവിട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. അമേരിക്കയിൽ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാനായി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരായവരാണ് ഖത്തറിലെ ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടി വരുമെന്നും, ഇത് താലിബാൻ്റെ പ്രതികാര നടപടികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ ക്യാമ്പിലുള്ളവരെ സ്വമേധയാ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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