ഇസ്രയേൽ ലെബനൻ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടി അമേരിക്ക; ഇറാൻ്റെ സൈന്യം തകർന്നെന്നും ട്രംപ്
ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ടെഹ്റാനെ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
Published : April 24, 2026 at 6:49 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റും അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലെബനനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഇതൊരു നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ്.
ഇരുവിഭാഗവും മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി വെടിയുതിർക്കില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് പാലിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം പോരായ്മകൾ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിയുമെങ്കിലും ഹിസ്ബുല്ലയെക്കുറിച്ച് തുടർന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയ വിവരം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
US President Donald Trump posts on his Truth Social, " the president of the united states, donald j. trump, vice president of the united states, jd vance, secretary of state, marco rubio, ambassador to israel, mike huckabee, and ambassador to lebanon, michel issa, met today with… pic.twitter.com/7Y8pDaP5v8— ANI (@ANI) April 23, 2026
ഹിസ്ബുല്ലയിൽ നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ലെബനനെ അമേരിക്ക സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഇസ്രയേലിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ മൈക്ക് ഹക്കാബി, ലെബനനിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ മിഷേൽ ഇസ എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉന്നതതല യോഗം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും വൈകാതെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനും ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔണിനും അമേരിക്കയിൽ ആതിഥ്യമരുളാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൻ നേട്ടമെന്ന് നേതാക്കൾ
വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയത് ശ്രദ്ധേയവും തികച്ചും ചരിത്രപരവുമായ നേട്ടമാണെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്ലാതെ ഈ സുപ്രധാന കരാർ വേഗത്തിൽ സാധ്യമാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു സ്ഥിരമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഈ സമയം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സഹായകമാകുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. വൈകാതെ ഇസ്രയേലിലെയും ലെബനനിലെയും ജനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ശാശ്വത സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരമായാണ് പുതിയ ഭരണകൂടം ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇറാനുമായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല
ഇതിനിടെ ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തീരുമാനമെടുക്കാൻ തന്നെ ആരും നിർബന്ധിക്കേണ്ടെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്.
സാമ്പത്തികമായും സൈനികമായും ഇറാൻ വളരെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒട്ടും തിടുക്കമില്ല. ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ടെഹ്റാനെ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ചയായി താൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാൻ സൈന്യം പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. അവരുടെ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതായി. തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന സുപ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഇറാൻ്റെ ഭരണനേതൃത്വം ആരുടെ കൈയിലാണെന്ന് രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് പോലും വ്യക്തതയില്ല. അവർ പരസ്പരം പോരടിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ മുൻ സൈനിക ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ച കാര്യവും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് ഓർമിപ്പിച്ചു. വളരെ മികച്ചൊരു ജനറലായിരുന്നു സുലൈമാനിയെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്ക പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇത്രത്തോളം മുന്നേറില്ലായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇറാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ആണവക്കരാറിനെയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള ആ ആണവ ഇടപാട് പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണ്. ഇറാൻ്റെ ആണവായുധ മോഹങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന വളരെ മോശമായ കരാറായിരുന്നു അത്. പുതിയ ആണവ ബോംബ് നിർമിക്കാൻ അവരെ അമേരിക്ക അനുവദിക്കില്ല.
നൂറ് ശതമാനവും ഫലപ്രദമായ ഉപരോധമാണ് ഇറാന് മേൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി അവർ തകർന്നു. അവരിപ്പോൾ അമേരിക്കയുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ് ആ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
