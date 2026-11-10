ഇറാന് ഭീഷണി; ബ്രിട്ടനിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തില് നിന്ന് സൈനിക വിമാനങ്ങള് അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു
സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർ.എ.എഫ് മിൽഡൻഹാൾ (RAF Mildenhall) എന്ന ബ്രിട്ടനിലെ വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ നിന്നും സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക.
Published : November 10, 2026 at 4:23 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനില് നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ആര്.എ.എഫ് മില്ഡന്ഹാള് എന്ന വ്യോമതാവളത്തില് നിന്നും അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സൈനിക വിമാനങ്ങള് അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് യുഎസ് സൈനിക ആസ്തികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകള് ഉയര്ന്നതായി വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ആര്.എ.എഫ് മില്ഡന്ഹാള് (RAF Mildenhall) എന്ന ബ്രിട്ടനിലെ വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് നേരെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്ന ഭീഷണിയുടെ കൃത്യമായ സ്വഭാവം — പെട്ടെന്നുണ്ടായതാണോ അതോ പൊതുവായ ഒന്നാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധികൃതര് ചര്ച്ച നടത്തുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങള് വാള് സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇറാനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികള് അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഇതുവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയര്ന്നത്. "സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നമ്മള് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു നിര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില് നേരിടാന് തയ്യാറാണ്" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന് തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകള് "അംഗീകരിക്കണമെന്ന്" ഇറാന് അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇറാന്റെ ഏഴ് വ്യവസ്ഥകള് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇറാനിയന് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ പ്രസ്താവനയില് മുതിര്ന്ന ഇറാന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റെസായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങള്ക്കിടയില്, ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ട്രംപുമായി ദിവസേന ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ടെന്നും സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പരിഗണിക്കുമ്പോള് ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കാന് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
നയതന്ത്രം പിന്തുടരാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റിനോട് പ്രാദേശിക അറബ് അധികാരികള് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് എതിരാണ് ഈ നയതന്ത്ര സമ്മര്ദം. നവംബര് ആറിനും നവംബര് മൂന്നിനും ഖേഷ്ം ദ്വീപില് മിസൈല് ആക്രമണങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ ഇറാനിയന് പ്രദേശത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ച് നിരന്തരമായ, കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് അമേരിക്ക നടത്തിയിരുന്നു.
നവംബര് ആറിന് ഖേഷ്ം ദ്വീപില് നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതില് നിന്ന് അമേരിക്കന് നേതാവ് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. "ഞങ്ങള് ചെറിയ ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുന്നു, പക്ഷേ അവര് പരാജയപ്പെടുന്നു. അവര് ഒരു ചെറിയ വിമാനവിരുദ്ധ ഉപകരണം നിര്മിച്ചു, ഏകദേശം 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്, ഒരുപക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളില് ഞങ്ങള് അത് തകര്ത്തു" ട്രംപ് ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.
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