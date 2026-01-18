ട്രംപിൻ്റെ തീരുവ ഭീഷണി: യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ
നിലവിൽ ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, നെതർലാൻഡ്സ്, ഫിൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് 2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ 10 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.
ബ്രസൽസ്: ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ ഭീഷണിയ്ക്ക് പിന്നാലെ യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ താത്കാലികമായി നിർത്തി വച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ തീരുവ ചുമത്തിയ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് യൂണിയൻ്റെ തിരിച്ചടി. യൂറോപ്യൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സീഗ്ഫ്രൈഡ് മുസേറൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അടിയന്തര ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.
അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വ്യാപാര കരാർ താത്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചതായി യൂറോപ്യൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രഖ്യാപനം അത്ലാൻ്റിക് ബന്ധങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. ഡെൻമാർക്കിലെയും ഗ്രീൻലാൻഡിലെയും നേതൃത്വം യുഎസിൻ്റെ ഭീഷണി നിരസിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ചില രാജ്യങ്ങള് പരസ്യമായി ഗ്രീൻലാൻഡിനെ പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് തീരുവ ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്.
"കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. യുഎസിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്കുള്ള താരിഫ് 0% ആയി കുറച്ചു. എന്നിരുന്നാലും സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അംഗീകാരത്തിന് കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യുഎസും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാറിൽ നിന്നുള്ള ഏക നേട്ടം സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത മാത്രമായിരുന്നു. നിരവധി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ താരിഫുകൾ ചുമത്തുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആ സ്ഥിരതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കരാറിൻ്റെ അംഗീകാരം വൈകിപ്പിക്കുന്നത്" - സീഗ്ഫ്രൈഡ് മുസേറൻ പറഞ്ഞു.
ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ട്രംപ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
2025 ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കരാറിൽ യുഎസും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിൽ വിവിധ താരിഫ്, വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പാടെ മറന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.
ചൈനയും റഷ്യയും ഗ്രീൻലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം. അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമായതോടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
നിലവിൽ ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, നെതർലാൻഡ്സ്, ഫിൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് 2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ 10 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. 2026 ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ താരിഫ് 25 ശതമാനം ആയി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ട്. ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, നോർവേ, നെതർലാൻഡ്സ്, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തിയതോടെയാണ് ട്രംപ് വ്യാപാര യുദ്ധവുമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് നേരെ തിരിഞ്ഞത്.
