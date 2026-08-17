ഗാസയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക; ഹമാസ് നേതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യുഎസ് പ്രതിനിധി
യുഎസ് പ്രതിനിധി ജാരെദ് കുഷ്നറും ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഈജിപ്തിലെ എൽ അലമൈനിൽ നടന്നു.
Published : August 17, 2026 at 7:09 AM IST
കെയ്റോ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കി മധ്യസ്ഥർ. യുഎസ് പ്രതിനിധി ജാരെദ് കുഷ്നറും ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഈജിപ്തിലെ എൽ അലമൈനിൽ നടന്നു. ചർച്ചകളിൽ ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഡയറക്ടർ നിക്കോളായ് മ്ലാഡെനോവും പങ്കെടുത്തു.
ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ, യുദ്ധാനന്തര പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവയിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അമേരിക്ക നിർദ്ദേശിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈജിപ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുള് ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാസ പുനരുജ്ജീവന ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ നെതന്യാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നേതാക്കളുമായും അദ്ദേഹം ചർച്ചകള് നടത്തിയേക്കും.
അതേസമയം ജാരെദ് കുഷ്നറും ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അപൂർവമായത് എന്നാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഗാസയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മധ്യസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള് ഇസ്രായേൽ നിരസിച്ചതിനെ ജോർദാൻ അപലപിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഇന്തോനേഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഇസ്രായേലിൻ്റെ നീക്കം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഗാസയിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രിമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഗാസയിലെ നിരായുധീകരണവും സൈനികവൽക്കരണവും സംബന്ധിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച കരട് നിർദ്ദേശം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പരസ്യമായി നിരസിച്ചത്. ഹമാസ് പൂർണമായും നിരായുധീകരിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു തറപ്പിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷയിലും ഗാസ മുനമ്പിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യത്തിലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് നെതന്യാഹു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു.
"ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഹമാസ് പൂർണമായും നിരായുധീകരിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിരകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല," എന്നാണ് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞത്.
Also Read: 'തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം'; ഇറാനിയൻ പൈലറ്റുമാരെ പിടികൂടിയെന്ന വാർത്ത തള്ളി ഖത്തർ