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ഗാസ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റേത് യുക്തിരഹിതമായ സമീപനമെന്ന് യുഎസ് ദൂതൻ ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ

റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കീവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ് പ്രത്യേക ദൂതനും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ

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ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ (ETV Bharat)
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By ANI

Published : September 7, 2026 at 8:50 AM IST

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കീവ്: ഗാസയിലെ ഹമാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ നിരായുധീകരിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങളോട് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സർക്കാർ യുക്തിരഹിതമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രത്യേക ദൂതനും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ. ഒക്ടോബർ 27ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ പാർലമെൻ്റ് (ക്നെസെറ്റ്) തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കീവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി, മറ്റൊരു യുഎസ് ദൂതനായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മോസ്കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇരുവരും കീവിലെത്തിയത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമാധാന നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ ദൂതന്മാർ മോസ്കോയും കീവും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സന്ദർശനം.

സമാധാന പദ്ധതിയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിർപ്പും
ഗാസയിലെ പ്രശ്നപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഇസ്രയേലിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുകയാണെന്ന് കുഷ്‌നർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗാസയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ യുക്തിരഹിതമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹമാസിനെയും മറ്റ് സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിരായുധീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിന്മാറണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പദ്ധതിയെ ഇസ്രയേൽ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇസ്രയേൽ എതിർപ്പ് തുടരുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നത്. യുദ്ധാനന്തര ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പ്രത്യേകിച്ച് ഹമാസിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സുരക്ഷാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

ഗാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ. ഗാസയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. ഗാസ വളരെക്കാലമായി ഒരു പരാജയപ്പെട്ട പ്രദേശമാണെന്നും, അടിസ്ഥാനപരമായി എൻജിഒകളും ഭീകരരും ചേർന്നാണ് അത് നിർമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. വളരെ നാളുകളായി അതൊരു ദുരിതബാധിത പ്രദേശമായി തുടരുകയാണെന്നും കുഷ്‌നർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ നയതന്ത്ര പരിഹാരം
അതേസമയം, റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലുള്ള അവകാശവാദം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതാണെന്നും അത് നിർണായകമാണെന്നും യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി.

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എന്നാൽ സൈനികമായ പരിഹാരത്തേക്കാൾ നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരമാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യുഎസ് ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് പ്രതികരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ സമാധാന ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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