ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു; അമേരിക്കയുടെ പിന്മാറ്റം പശ്ചിമേഷ്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം
ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ആക്രമണ പരമ്പരയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചത്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
Published : May 6, 2026 at 6:47 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ അമേരിക്ക പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി യുഎസ് അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും രാജ്യം സജീവമാക്കി.
യുഎസും ഇസ്രയേലും ചേർന്നാണ് ഇറാനിൽ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ആക്രമണ പരമ്പരയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചത്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇറാൻ വീണ്ടും സൈനിക നടപടിക്ക് മുതിർന്നാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം ദൗത്യം അമേരിക്ക താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. സമാധാന കരാറിന് രൂപം നൽകാനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇറാനുമേലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ ഇറാൻ നേരത്തെ വലിയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാൽ തന്നെ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും രാജ്യം ചില സൂചനകൾ നൽകി.
അമേരിക്കയുമായി വീണ്ടുമൊരു സംഘട്ടനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദ് ജാഫർ അസാദി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഏത് മണ്ടത്തരങ്ങളെയും നേരിടാൻ സേന സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആക്രമണം വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അമേരിക്കയുടെ സമാധാന പ്രസ്താവനയെന്നും അവർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി അവസാനിപ്പിച്ച വിവരം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ്
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ.
നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പകരം, സമാധാന ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ പ്രധാന ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ഇസ്രയേൽ അതിരൂക്ഷമായ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം കടുത്ത നടപടികൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുമുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള പുതിയ സമാധാന പ്രഖ്യാപനം ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഉണർവ്
യുദ്ധം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിച്ച നടപടി വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സമാധാന ചർച്ചകൾ ഉടൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വികസനത്തിന് അമേരിക്ക കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും.
മേഖലയിലെ വ്യാപാരത്തെയും ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെയും യുദ്ധം അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സൈനിക പിന്മാറ്റം ആഗോള വിപണിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഗൾഫിലെ ജനങ്ങളും കടുത്ത യുദ്ധഭീതി ഒഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്.
ഇറാനിലെ വിമാന ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരികയാണ്. അമേരിക്കൻ സൈന്യം സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി പിന്മാറുമോ എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ ഈ സമാധാന തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും പ്രതികരിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ വിലയിലും സ്വർണ വിലയിലും ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം.
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയാൽ വാണിജ്യ കയറ്റുമതി സുഗമമാകും. പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രാജ്യങ്ങളോട് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉന്നത അധികാരികൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കും. ഇതിൽ ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും ഏറെ നിർണായകമാകും.
