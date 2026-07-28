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ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; ഫ്രഞ്ച് പ്രതിനിധിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ ഇറങ്ങിപ്പോയി

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.

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U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 10:44 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിനിധിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അമേരിക്കയുടെ മനുഷ്യാവകാശ രേഖകളെ ഫ്രാൻസ് വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ചേർന്ന യുഎൻ രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്.

യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം മേധാവി വോൾക്കർ ടർക്കിന് നാല് വർഷത്തെ കാലാവധി കൂടി നൽകുന്നതിനെ അമേരിക്ക എതിർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും നിയമിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.

അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത
നാറ്റോയോടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത, യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നാറ്റോ അംഗമായ ഡെന്മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായ ഗ്രീൻലാൻഡ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള വലിയ ഭിന്നതകളിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ഇറാൻ യുദ്ധസമയത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ സഹായിച്ചില്ലെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബ്രിട്ടനൊപ്പം യൂറോപ്പിലെ ആണവശക്തിയായ ഫ്രാൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ സൈനികശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ മാക്രോൺ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിന് ശേഷം, ഫ്രാൻസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി യുഎസ് ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസഡർ ഡാൻ നെഗ്രിയ രംഗത്തെത്തി. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് നടിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റേത് കപട സദാചാര രോഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫ്രാൻസിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തിലായ എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളിലും അമേരിക്ക അവർക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇനി അത് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോര്
യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ മേധാവിക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം നൽകുന്നതിനെ അമേരിക്ക എതിർത്തതിനെ വിമർശിച്ച് ജനീവയിലെ ഫ്രഞ്ച് യുഎൻ മിഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. വോൾക്കർ ടർക്കിനെ പിന്തുണച്ച് പൊതുസഭയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 144 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ 10 രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. 13 രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു. അമേരിക്ക ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ദീപസ്തംഭമായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ഇന്ന് ഉത്തരകൊറിയ, നിക്കരാഗ്വ, മാലി, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഫ്രഞ്ച് മിഷൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ലോകം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ വിമർശിച്ചു.

ഇതിന് മറുപടിയുമായി യുഎന്നിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ മൈക്ക് വാൾട്സ് രംഗത്തെത്തി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘകരെ ഫ്രാൻസ് ലാളിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അമേരിക്ക, യുകെ, ഇസ്രയേൽ തുടങ്ങിയ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ഫ്രാൻസ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മർദകർക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ മേധാവി എന്ന നിലയിലുള്ള വോൾക്കർ ടർക്കിൻ്റെ ജോലി വളരെ സങ്കീർണമാണ്. ലോകസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന അവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. 2022ലെ റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെയും ഗസയിലെ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, വംശീയത, നിരീക്ഷണം, കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോകകപ്പിന് മുൻപ് അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ ഡാൻ നെഗ്രിയ ഫ്രാൻസിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ചു. ലോകത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് അമേരിക്കയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഫ്രാൻസ് അവരുടെ അനാദരവ് നിറഞ്ഞ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, യോഗത്തിനൊടുവിൽ സംസാരിച്ച ഫ്രാൻസിൻ്റെ യുഎൻ അംബാസഡർ ജെറോം ബോണഫോണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചില്ല. അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഫ്രാൻസ് സഹായിച്ചുവെന്നും, അമേരിക്കയുടെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസ് പങ്കെടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം, സുരക്ഷ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രൂപീകരിച്ചതെന്നും, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഫ്രാൻസ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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US FRANCE WALK OUT AT UN MEETING
UNITED NATIONS
UN EUROPEAN UNION TIES
UN US FRANCE HUMAN RIGHTS
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