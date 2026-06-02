ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക്‌മേറ്റ്: വ്യാജരേഖകളിൽ ട്രക്കോടിച്ച 30 ഇന്ത്യക്കാരെ അമേരിക്ക നാടുകടത്തുന്നു

അരിസോണയിലെ യൂമ സെക്ടറിൽ മെയ് 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്

Published : June 2, 2026 at 11:39 AM IST

ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ച് വാണിജ്യ ട്രക്കുകൾ ഓടിച്ചിരുന്ന 30 ഇന്ത്യക്കാർ അധികൃതരുടെ പിടിയിലായി. യുഎസ് ബോർഡർ പെട്രോൾ ഫെഡറൽ തലത്തിൽ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക്മേറ്റ്' എന്ന പ്രത്യേക പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായത്.

പിടിയിലായ ഇന്ത്യക്കാരെ അമേരിക്ക ഉടൻ തന്നെ നാടുകടത്തുമെന്നാണ് യുഎസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ ഈ വൻ പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക്മേറ്റും പരിശോധനകളും
അരിസോണയിലെ യൂമ സെക്ടറിൽ മെയ് 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. പരിശോധനയിൽ ആകെ 52 പേരെയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്ത് തങ്ങിയതിന് അതിർത്തി രക്ഷാസേന പിടികൂടിയത്. ഇതിൽ വലിയ സെമി ട്രക്കുകൾ ഓടിച്ചിരുന്ന 36 പേരിൽ 30 പേരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള ആറ് പേർ മെക്സിക്കോ, എൽ സാൽവദോർ, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച് വൻകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി യുഎസ് ബോർഡർ പെട്രോൾ നടത്തുന്ന ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പയിനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക്മേറ്റ്.

കാലാവധി കഴിഞ്ഞ രേഖകളും വ്യാജ ലൈസൻസുകളും
അറസ്റ്റിലായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കാലിഫോർണിയ, ന്യൂയോർക്ക്, വാഷിങ്ടൺ, വെർജീനിയ തുടങ്ങിയ യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലർക്ക് യാതൊരുവിധ ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവർക്ക് ലഭിച്ച ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിപത്രങ്ങൾ നിലവിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവയും അസാധുവായവയുമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്നും യുഎസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം
റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയതെന്ന് യുഎസ് ബോർഡർ പെട്രോളിൻ്റെ യൂമ സെക്ടർ ആക്ടിങ് ചീഫ് പെട്രോൾ ഏജൻ്റ് ഡസ്റ്റിൻ കോഡിൽ വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്ന വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർ പൊതുസുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ നിവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കർശനമായ ഇടപെടലുകൾ തുടരും. സമൂഹത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തെ റോഡുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഏജൻ്റുമാർ ഫെഡറൽ തലത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ജാഗ്രതയോടെ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയിലുടനീളം മാരകമായ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ ഇത്തരം നിയമലംഘകരെ പിടികൂടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റം പൂർണ്ണമായും തടയാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത വിദേശ ഡ്രൈവർമാർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതും ട്രക്കുകൾ പോലുള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നതും തടയാൻ യുഎസ് ഗതാഗത വകുപ്പ് കർശനമായ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ താമസരേഖകളും ലൈസൻസും അനിവാര്യമാണ്.

തുടർക്കഥയായി അപകടങ്ങളും നാടുകടത്തലും
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി അമേരിക്കയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെട്ട മാരകമായ വാഹനാപകടങ്ങൾ വലിയതോതിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത്. സമീപകാലത്ത് ഇത്തരം കൊമേഴ്സ്യൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എതിരെ ഫെഡറൽ പൊലീസ് ഇതിനോടകം അമേരിക്കയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

യാതൊരുവിധ പരിശീലനവും ലഭിക്കാത്തവർ വലിയ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നത് ജീവഹാനിയടക്കം നിരവധി അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി തങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2025ൽ മാത്രം 3,800ൽ അധികം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻ്റിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രസ്തുത കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡിസംബർ പകുതി വരെ വാഷിങ്ടൺ വഴി മാത്രം 3,414 ഇന്ത്യക്കാരെ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയുടെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കാനും നിയമലംഘകരെ കൂട്ടത്തോടെ നാടുകടത്താനുമാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

