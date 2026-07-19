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പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി; ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് അതിജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി അമേരിക്ക!

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കഴിയുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം.... അമേരിക്ക ആക്രമണം തുടർന്നാൽ "മറക്കാനാകാത്ത പാഠം" നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്‌തബ ഖമേനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

WEST ASIAN CONFLICT AMERICAN WORLDWIDE TRAVEL CAUTION IRAN US WAR GUIDLINES FOR AMERICAN CITIZENS
Trump (AP)
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By ANI

Published : July 19, 2026 at 8:56 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് യാത്രാ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം അതീവ സങ്കീർണമാണെന്നും ഏത് നിമിഷവും സംഘർഷം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്ക ആക്രമണം തുടർന്നാൽ "മറക്കാനാകാത്ത പാഠം" നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്‌തബ ഖമേനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒപ്പുവച്ച സമാധാനത്തിനുള്ള ഇടക്കാല ധാരണ തകർന്നതോടെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായത്.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്‌ പുറത്തിറക്കിയ യാത്രാ നിർദേശത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കഴിയുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സമീപത്തുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെയോ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെയോ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും യാത്രയ്‌ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ചില മേഖലകളിൽ വ്യോമപാതകൾ അടയ്ക്കപ്പെടാനും വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങളും പൗരന്മാരും ലക്ഷ്യമിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒപ്പുവച്ച ഇടക്കാല ധാരണ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചതിനാലാണ് അതിലെ കരാറുകൾ ഇനി പാലിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ധാരണ തകർന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. യു.എസ്. സെൻട്രൽ കമാൻഡിൻ്റെ വിവരമനുസരിച്ച് ഇറാനിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സൈനിക ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ, സമുദ്രസേനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി തുടർച്ചയായ ഏഴാം രാത്രിയിലും ആക്രമണം നടത്തി. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായി അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇറാനും ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് കടന്നുപോകുന്ന ഈ കടലിടുക്കിൽ നിയന്ത്രണം നേടാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആഗോള എണ്ണവിലയിലും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിലും പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് നിർണായകമായ ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പുമായി പരമോന്നത നേതാവ്

ടെലിവിഷനിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട സന്ദേശത്തിലാണ് മൊജ്‌തബ ഖമേനി അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പുള്ള കരാറിന് ഇനി യാതൊരു സാധുതയുമില്ലെന്നും അത് അസാധുവാണെന്നും ഖമേനി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായാൽ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷയെയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നയതന്ത്ര വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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WEST ASIAN CONFLICT
AMERICAN WORLDWIDE TRAVEL CAUTION
IRAN US WAR
GUIDLINES FOR AMERICAN CITIZENS
WORLDWIDE TRAVEL CAUTION A

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