ചെങ്കടലിൽ അമേരിക്കൻ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്നുവെന്നത് വ്യാജം; ഇറാൻ്റെ വാദം തള്ളി സെൻ്റ്കോം
ചെങ്കടലിൽ തകർന്നുവെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് (ഐആർഐബി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു
By ANI
Published : October 7, 2026 at 7:47 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ചെങ്കടലിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്നുവെന്ന ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം). പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള തങ്ങളുടെ എല്ലാ സൈനിക വിമാനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ എംഎച്ച്-60ആർ (MH-60R) ഹെലികോപ്ടർ അടിയന്തര സന്ദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ചെങ്കടലിൽ തകർന്നുവെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് (ഐആർഐബി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന രംഗത്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 7700 എന്ന കോഡ് അമേരിക്കൻ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തകർന്നതെന്നുമായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും തങ്ങളുടെ സൈനികർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും സെൻ്റ്കോം എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നാവിക സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ നഷ്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ആക്രമണം
ഇതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന വാണിജ്യ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അജ്ഞാതമായ ഏതോ വസ്തുവാണ് കപ്പലിൽ പതിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ സമുദ്രപാതയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് നാവിക അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്നും യുകെഎംടിഒ നിർദേശം നൽകി. അടുത്തിടെയായി ഈ മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്.
കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ
അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് രംഗത്തെത്തി. ജൂണിൽ ഒപ്പുവച്ച 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏഴ് നിബന്ധനകൾ അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഒരു മധ്യസ്ഥൻ മുഖേന ചില നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകപക്ഷീയമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇറാൻ പാർലമെൻ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ജൂണിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. 60 ദിവസത്തിനകം അന്തിമ കരാറിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനായി ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആണവ വിഷയങ്ങൾ, ഉപരോധങ്ങൾ, തർക്കപരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കർമസമിതികൾ രൂപീകരിക്കാനും ധാരണയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലായിൽ ഈ ധാരണാപത്രം തകർന്നതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. ഇതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്ക ഇറാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും, മറുപടിയായി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം നടക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
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