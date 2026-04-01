ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലക്കും ഉപഗ്രഹ നയവും വാണിജ്യത്തിന് തടസം; കടുത്ത വിമർശനവുമായി അമേരിക്ക
യുഎസ്ടിആർ റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിമർശനം. ഐഎസ്ആർഒ വഴി ഉപഗ്രഹശേഷി വാങ്ങണമെന്ന വ്യവസ്ഥ മാറ്റണം. വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ടെലികോം വകുപ്പിൻ്റെ കർശന സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളിലും വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ആശങ്ക.
Published : April 1, 2026 at 11:07 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപരോധങ്ങളും ആഭ്യന്തര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയുള്ള ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണവും അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യത്തിന് തടസമാകുന്നുവെന്ന് അമേരിക്ക. യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസൻ്റേറ്റീവ് (യുഎസ്ടിആർ) പുറത്തിറക്കിയ ദേശീയ വ്യാപാര എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിമർശനം. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
2021 മുതൽ അമേരിക്കൻ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവണത ഇന്ത്യയിൽ വർധിച്ചു. പ്രാദേശികതലത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടയുന്നത് വിവരങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒഴുക്കിനെയും സേവനങ്ങളെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സേവന കയറ്റുമതിയെയും ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ വ്യാപാര പ്രതിനിധികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. രാജ്യത്ത് അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് നിരോധനങ്ങൾ വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഉപഗ്രഹ നയത്തിലെ നിയന്ത്രണം
ഡിടിഎച്ച് സേവനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ (ഐഎസ്ആർഒ) വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ആൻട്രിക്സ് വഴിയാവണം ഡിടിഎച്ച് ലൈസൻസുള്ളവർ ഉപഗ്രഹശേഷി വാങ്ങേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള ശേഷി ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദേശത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. വിദേശ ഉപഗ്രഹ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി നേരിട്ട് കരാറിലേർപ്പെടാൻ ഡിടിഎച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ അനുമതിയില്ല. ഇതിനായി ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരികയും കാലതാമസമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.
ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉപഗ്രഹ സേവനം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകണം. വിദേശ ഉപഗ്രഹ സേവനദാതാക്കൾക്ക് വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തുറന്ന നയം സ്വീകരിക്കണമെന്നും അമേരിക്ക ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആഗോള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ ഇടപെടൽ.
കർശന സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ
ഉപഗ്രഹ വാർത്താവിനിമയ (സാറ്റ്കോം) ദാതാക്കൾ പാലിക്കേണ്ട പുതിയ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സേവനം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും നിർദിഷ്ട വെബ്സൈറ്റുകളും ഉപയോക്താക്കളെയും തടയണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ ട്രാഫിക്കും ഡിഎൻഎസ് റെസല്യൂഷനും രാജ്യത്തിനകത്തുതന്നെ റൂട്ട് ചെയ്യണം. ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൈമാറാനോ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല.
സാറ്റ്കോം ദാതാക്കൾ ഉപയോക്തൃ ടെർമിനലുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിയമപാലകർക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ കൈമാറണം. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജിയോ-ഫെൻസിങ് ഏർപ്പെടുത്തണം.
ലൊക്കേഷൻ സ്പൂഫിങ്ങും അനധികൃത പ്രവേശനവും കർശനമായി തടയണം. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ 20 ശതമാനമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുതന്നെ കണ്ടെത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രത്യേക പരിശോധനകളും കർശനമാക്കിയേക്കും. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിദേശ കമ്പനികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ALSO READ: 'ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഉടൻ നിലംപതിക്കും': യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ അവകാശവാദവുമായി നെതന്യാഹു