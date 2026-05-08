ട്രംപിന് വീണ്ടും കനത്ത തിരിച്ചടി; യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആഗോള ഇറക്കുമതി തീരുവ കോടതി റദ്ദാക്കി
നിയമപ്രകാരം കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന അധികാര പരിധി മറികടന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് തീരുവ ചുമത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെയാണ് നടപടി അസാധുവാക്കിയത്
Published : May 8, 2026 at 10:37 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പത്ത് ശതമാനം ആഗോള ഇറക്കുമതി തീരുവ ഫെഡറൽ കോടതി റദ്ദാക്കി. ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കോടതിയിലെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നിയമപ്രകാരം കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന അധികാര പരിധി മറികടന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് തീരുവ ചുമത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെയാണ് നടപടി അസാധുവാക്കിയത്. തീരുവ അസാധുവാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ നിരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ, മൂന്നാമത്തെ ജഡ്ജി പ്രസിഡൻ്റിനെ അനുകൂലിച്ച് വിധിയെഴുതി. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻ്റിന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
തുടർ നടപടികൾ
വിധിക്കെതിരെ ഭരണകൂടം മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വാഷിങ്ടൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎസ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽസ് ഫോർ ഫെഡറൽ സർക്യൂട്ടിലാകും ആദ്യം അപ്പീൽ നൽകുക. തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ചേക്കാം.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയും യുഎസ് ഭരണകൂടം ഇരട്ടയക്ക തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫെബ്രുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഈ നടപടി റദ്ദാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 1974ലെ ട്രേഡ് ആക്റ്റിലെ 122-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പത്ത് ശതമാനം ആഗോള തീരുവ താൽക്കാലികമായി വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ജൂലൈ 24ന് ഈ തീരുവയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഹർജിക്കാരും പ്രതികരണവും
വാഷിങ്ടൺ സംസ്ഥാനം, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കമ്പനിയായ ബർലാപ് ആൻഡ് ബാരൽ, കളിപ്പാട്ട നിർമാണ കമ്പനിയായ ബേസിക് ഫൺ എന്നിവരാണ് തീരുവ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പുതിയ വിധിയോടെ ഈ മൂന്ന് കക്ഷികളിൽ നിന്ന് തീരുവ ഈടാക്കുന്നത് കോടതി നേരിട്ട് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലിബർട്ടി ജസ്റ്റിസ് സെൻ്ററാണ് ഹാജരായത്. എന്നാൽ, മറ്റ് കമ്പനികളും ഈ തീരുവ തുടർന്നും നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ലിബർട്ടി ജസ്റ്റിസ് സെൻ്ററിലെ ലിറ്റിഗേഷൻ ഡയറക്ടർ ജെഫ്രി ഷ്വാബ് വ്യക്തമാക്കി. നിയമപോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ബേസിക് ഫൺ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ജയ് ഫോർമാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ തിരിച്ചടികൾ
ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ച് യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പുതിയ വിധി. വ്യാപാര കമ്മി ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ 1977ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്റ്റ് (ഐഇഇപിഎ) പ്രകാരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രംപ് ആഗോള തീരുവ ചുമത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഫെബ്രുവരി 28ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടന പ്രകാരം തീരുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നികുതികൾ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം കോൺഗ്രസിനാണ്.
ഈ അധികാരമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പുതിയ കോടതി വിധി മറ്റ് കമ്പനികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് ഡോർസി ആൻഡ് വിറ്റ്നിയിലെ ട്രേഡ് ലോയറായ ഡേവ് ടൗൺസെൻഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തീരുവ പിൻവലിക്കാനും അടച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കാനും വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഹർജി നൽകിയേക്കാം.
പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ
ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ തീരുവകൾക്ക് പകരം മറ്റൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടി യുഎസ് ഭരണകൂടം നടത്തിവരികയാണ്. ചൈന, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജപ്പാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 16 വാണിജ്യ പങ്കാളികൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ അമിതമായി നിർമിച്ച് വിലകുറച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇത് അമേരിക്കൻ നിർമാതാക്കളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിലുമാണ് യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യാലയം അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
കൂടാതെ, യുഎസ് ഇറക്കുമതിയുടെ 99 ശതമാനവും ഉൾപ്പെടുന്ന നൈജീരിയ തൊട്ട് നോർവെ വരെയുള്ള 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത തൊഴിലിലൂടെയുള്ള ഉത്പാദനം തടയാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.
