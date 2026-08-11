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'അമേരിക്ക ലോക പൊലീസാകേണ്ടതില്ല'; അദാനിക്കെതിരായ കേസ് തള്ളി യുഎസ് കോടതി

ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും ഇത് അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ഗൗതം അദാനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരായ കേസ്

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അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി (ANI)
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By ANI

Published : August 11, 2026 at 9:08 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ/ന്യൂഡൽഹി: അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനിക്കും സാഗർ അദാനിക്കുമെതിരായ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കോടതി തള്ളി. അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോട് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും സത്യത്തിലും നീതിയിലുമുള്ള വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുവെന്നും ഗൗതം അദാനി പ്രതികരിച്ചു.

കോടതി വിധി തികഞ്ഞ വിനയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ഗൗതം അദാനി എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം സത്യത്തിലും നീതിയിലും നിയമവാഴ്ചയിലുമുള്ള വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായി തുടർന്നു. തങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവരോട് അതിയായ നന്ദിയുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മികച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുറ്റങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ
ന്യൂയോർക്ക് ഈസ്റ്റേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി നിക്കോളാസ് ഗരൗഫിസാണ് തിങ്കളാഴ്ച കേസ് തള്ളിയത്. കുറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് ജഡ്ജി അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കോടതി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അമേരിക്കയിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ജഡ്ജി കേസ് തള്ളിയത്. കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ജഡ്ജിമാർക്ക് പരിമിതമായ പങ്ക് മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും ഇത് അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ഗൗതം അദാനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരായ കേസ്. ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് കോടതി വിശദീകരണം തേടി.

അമേരിക്ക ലോക പൊലീസാകേണ്ടതില്ല
ഗൗതം അദാനിക്കും മറ്റ് പ്രതികൾക്കുമെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസ് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്ന് ജൂലൈ നാലിന് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ജഡ്ജിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങൾ നിയമപരമായി ദുർബലമാണെന്നും കേസ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ശാശ്വതമായി തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനുള്ള കരാറുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർ മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണമെന്നും നീതിന്യായ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

ലോക പൊലീസാണെന്ന് അമേരിക്ക നടിക്കുന്നത് നയതന്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കേണ്ട വിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും നീതിന്യായ വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബ്രൂക്ലിനിലെയും വാഷിങ്ടണിലെയും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഗൗതം അദാനിക്കും സാഗർ അദാനിക്കുമെതിരായ സെക്യൂരിറ്റീസ് തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമില്ല.

ആരോപിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലാണ് നടന്നത്. അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും നീതിന്യായ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ കാരണമെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും വകുപ്പ് തള്ളി. നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അസോസിയേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ ട്രെൻ്റ് മക്കോർട്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

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