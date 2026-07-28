ടൊറൻ്റോയിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പ്; അക്രമികൾക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
മാർച്ച് 10ന് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.
By ANI
Published : July 28, 2026 at 9:19 AM IST
ടൊറൻ്റോ: കാനഡയിലെ ടൊറൻ്റോയിലുള്ള യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ടൊറൻ്റോ ഡൗൺടൗണിലെ യുഎസ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പുണ്ടാകുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ആളപായമില്ല.
പൊലീസ് പിന്തുടർന്നു
മാർച്ച് 10ന് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.45ഓടെ പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വെടിയൊച്ച കേട്ടത്. നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത വെള്ള ഹോണ്ട അക്കോർഡ് കാർ അതിവേഗം ഓടിച്ചുപോകുന്നത് കണ്ടതായി ടൊറൻ്റോ പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫ്രാങ്ക് ബാരെഡോ വ്യക്തമാക്കി. ഡോൺ വാലി പാർക്ക്വേയിലൂടെ ഡോൺ മിൽസ് റോഡിന് സമീപം വരെ പൊലീസ് വാഹനം പിന്തുടർന്നെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പിന്നീട് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലാണ് അക്രമി വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത്. പിന്തുടരുന്ന സമയത്ത് പൊലീസിന് ഹെലികോപ്ടർ സഹായം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.
കർശന നടപടി
വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫ്രാങ്ക് ബാരെഡോ പ്രതികരിച്ചു. തികച്ചും നിന്ദ്യമായ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺസുലേറ്റിന് സമീപത്തുനിന്ന് വെടിയുണ്ടയുടെ ഒരു കെയ്സിങ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. അതിവേഗം ഇടപെട്ട ടൊറൻ്റോ പൊലീസിന് യുഎസ് എംബസി വക്താവ് ഇമെയിലിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും വാഹനത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഒൻ്റാറിയോ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പൊലീസിൻ്റെയോ ഡർഹാം റീജിയണൽ പൊലീസ് സർവീസിൻ്റെയോ ഹെലികോപ്ടറുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും, ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സ്വന്തമായി ഹെലികോപ്ടർ ലഭിക്കുമെന്നും ടൊറൻ്റോ പൊലീസ് വക്താവ് സ്റ്റെഫാനി സെയർ അറിയിച്ചു.
മേയറുടെ പ്രതികരണം
നഗരത്തിലെ തോക്ക് ആക്രമണങ്ങളും അനധികൃത ആയുധങ്ങളുടെ കടന്നുവരവും തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് കാനഡയിലെ പൊതുസുരക്ഷാ മന്ത്രി ഗാരി ആനന്ദസംഗരിയുമായി സംസാരിച്ചതായി ടൊറൻ്റോ മേയർ ഒലിവിയ ചൗ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ നടന്നത് ധിക്കാരപരമായ ആക്രമണമാണെന്ന് മേയർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റുകൾ മിന്നിച്ച് പൊലീസ് വാഹനം മുന്നിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ടൊറൻ്റോ പൊലീസിനും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾക്കുമൊപ്പം റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ടഡ് പൊലീസും (ആർസിഎംപി) അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാനഡയിൽ ആർക്കെതിരെയും ഉണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികളും അക്രമങ്ങളും വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ആർസിഎംപി സൂപ്രണ്ട് ജോനാഥൻ കോ പ്രതികരിച്ചു.
മുൻ ആക്രമണം
നാല് മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നത്. മാർച്ച് 10ന് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിലും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നില്ല. ഈ സംഭവത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നമായാണ് ആർസിഎംപി വിലയിരുത്തിയത്. യുവാക്കളെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രാദേശിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വെടിവയ്പ്പിനെ തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവന്യൂ താത്കാലികമായി അടച്ചിടുകയും ഡസൻ കണക്കിന് പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തതായി ടൊറൻ്റോ പൊലീസ് വക്താവ് ആഷ്ലി വിസ്സർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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