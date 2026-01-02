ETV Bharat / international

'വിനാശകരമായ പ്രത്യയശാസ്‌ത്രം, കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരം ആചരിക്കണം': ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസ്

യുഎസില്‍ പ്രകടമാകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത. നവംബർ ആദ്യവാരം കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബില്‍.

ANTI COMMUNISM WEEK BILL ANTI COMMUNISM ANTI COMMUNISM IN USA കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരം
Representative image (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടണ്‍ : നവംബർ ആദ്യ ആഴ്‌ച കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഇരകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസ്. സെനറ്റർ റിക്ക് സ്കോട്ട് സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ, എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 2 മുതൽ 8 വരെ കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരമായി ആചരിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ജനതയോട് കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരം ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ പ്രസിഡന്‍റിനോടും ബില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഇരകളെ ഓർമിക്കുന്നതിനും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ മൂല്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ നിയമനിർമാണം എന്ന് സ്കോട്ട് പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടങ്ങളില്‍ എല്ലാം വ്യാപകമായ കഷ്‌ടപ്പാടും മരണവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

"മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരവും മാരകവുമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കഷ്‌ടപ്പാടുകൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിയാണ് അത്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ, ഈ ഭീകരതകൾ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപകടകരമായ ആദർശങ്ങൾ വീണ്ടും ആദർശവൽക്കരിക്കാനോ ഭാവി തലമുറകൾക്ക് കൈമാറാനോ അനുവദിക്കരുത്' -സ്‌കോട്ട് പറഞ്ഞു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ ആദരിക്കാൻ ഈ നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് സെനറ്റർ മാർഷ ബ്ലാക്ക്ബേൺ പറഞ്ഞു. ബില്ലിന്‍റെ സഹ-സ്പോൺസറാണ് അദ്ദേഹം.

"സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്തിയും, വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കിയും, കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധി നശിപ്പിച്ചും കമ്മ്യൂണിസം 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജീവൻ അപഹരിച്ചു.ആന്‍റി കമ്മ്യൂണിസം വീക്ക് ആക്‌ട് നവംബർ 2 മുതൽ 8 വരെ ആ ഇരകളെ ആദരിക്കാനും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഉറച്ചുനിൽക്കാനും, ഈ വിനാശകരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിന്‍റെ ചാരക്കൂമ്പാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള സമയമായി കണക്കാക്കുന്നു" -ബ്ലാക്ക്ബേൺ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിനിധി സഭയിലും ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വനിത മരിയ എൽവിറ സലാസറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ബില്‍ അവതരണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ചരിത്രം പല അമേരിക്കക്കാർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് സലാസർ പറഞ്ഞു. ബില്‍ പൊതു ജനങ്ങളെ ബോധവത്‌കരിക്കുമെന്നും സലാസർ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ആദ്യം പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമനിർമാണം. പുതിയ നടപടി ഫെഡറൽ നിയമത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ ആചരണത്തിന് സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം നൽകുമെന്ന് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പറയുന്നു. കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോഡിന്‍റെ ശീർഷകം 36 ഭേദഗതി ചെയ്യും.

ഇത് പുതിയ ഫെഡറൽ പരിപാടികളോ ധനസഹായമോ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നില്ല. പകരം, പ്രസിഡന്‍റ് ഒരു വാർഷിക പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ആ ആഴ്‌ചയിൽ പൊതു ആചരണങ്ങളും ബോധവത്‌കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും ബില്‍ നിർദേശിക്കുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത വളരെക്കാലമായി യുഎസ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും വിദേശനയത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയും അതിന്‍റെ സഖ്യകക്ഷികളെയും നേരിട്ട സമയത്ത്. ആ കാലഘട്ടം പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്കൻ സുരക്ഷാ തന്ത്രം, നയതന്ത്രം, ആഗോള സഖ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശീതയുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷവും, ക്യൂബ, ഉത്തരകൊറിയ, ചൈന, വെനസ്വേല തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും തന്ത്രപരവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് യുഎസ് നേതാക്കൾ തുടർന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെയും സോഷ്യലിസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ പങ്ക്, സാമ്പത്തിക നയം, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെച്ചൊല്ലി ഭിന്നതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

Also Read: 'തീവ്രവാദിയായി മുദ്രകുത്തുമെന്ന് ഭയന്ന് തത്വങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്‌റ്റായി തന്നെ ഭരിക്കും': ചുമതലയേറ്റ് മംദാനി

TAGGED:

ANTI COMMUNISM WEEK BILL
ANTI COMMUNISM
ANTI COMMUNISM IN USA
കമ്മ്യൂണിസം വിരുദ്ധ വാരം
ANTI COMMUNISM WEEK IN USA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.