ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടെ വമ്പന് പ്രതിരോധ സഹായം; അപ്പാച്ചെക്കും ഹോവിസ്റ്ററുകള്ക്കും ഇനി യുഎസ് പിന്തുണ
ജൂണ് 17നാണ് യുഎസ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്.
Published : June 22, 2026 at 12:34 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയുടെ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കും M777A2 അൾട്രാ-ലൈറ്റ് ഹോവിറ്റ്സറുകൾക്കും സ്ഥിരമായുള്ള പിന്തുണയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നല്കുമെന്ന് യുഎസ്. 482.2 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ചെലവാണിതിന് വരിക. ജൂണ് 17നാണ് യുഎസ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്. മെയ് 18നാണ് യുഎസ് ഇക്കാര്യം ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചത്.
ഫോറിന് മിലിട്ടറി സെയില്സ് (FMS) റൂട്ട് മുഖേന യുഎസില് നിന്നും സ്വീകരിച്ച M777A2 അൾട്രാ-ലൈറ്റ് ഹോവിറ്റ്സറുകൾ ഇന്ത്യ അവരുടെ പീരങ്കിയുടെ ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റെടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക പര്വ്വതപ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന AH-64E ഹെലികോപ്റ്ററുകള് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാന്സ്ഡായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
M777A2 അൾട്രാ-ലൈറ്റ് ഹോവിറ്റ്സറുകൾക്ക് ഇന്ത്യ ദീര്ഘകാല പിന്തുണയാണ് യുഎസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതില് സ്പെ്യറുകള്, പരിശീലനം, സാങ്കേതിക സഹായം, ഫീല്ഡ് സര്വീസ് പ്രതിനിധി, ഡിപ്പോ ശേഷി, ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെയും പ്രോഗ്രാം പിന്തുണയുടെയും മറ്റ് അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുമെന്ന് വിജ്ഞാപനത്തില് പറയുന്നു.
മാത്രമല്ല AH-64E അപ്പാച്ചെ സസ്റ്റൈൻമെന്റ് സപ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ, യുഎസ് ഗവൺമെന്റ്, കോൺട്രാക്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്, ടെക്നിക്കൽ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ, സാങ്കേതിക ഡാറ്റയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, പേഴ്സണൽ പരിശീലനം, മറ്റ് അനുബന്ധ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, പ്രോഗ്രാം പിന്തുണ എന്നിവ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അപ്പാച്ചെ സപ്പോർട്ട് പാക്കേജിന്റെ ഏകദേശ ചെലവ് 198.2 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ് വരിക.
അപ്പാച്ചെ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഇടപാടിന്റെ പ്രധാന കരാറുകാർ ബോയിങ് കമ്പനിയും ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിനും ആണ്, അതേസമയം യുകെയിലെ കംബ്രിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിഎഇ സിസ്റ്റംസ് എം777 ഹോവിറ്റ്സർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന കരാറുകാരായിരിക്കും.
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ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കും ഹോവിറ്റ്സറുകൾക്കുമുള്ള സഹായം നല്കുന്നതിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാകും. ഇത് യുഎസിന്റെ വിദേശനയത്തെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
ഇന്തോ-പസഫിക്, ദക്ഷിണേഷ്യ മേഖലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത, സമാധാനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും. നിലവിലുള്ള ഭീഷണികളും അതോടൊപ്പം ഭാവിയില് ഉണ്ടായേക്കാവുന്നവയെയും ഇതിലൂടെ തടയാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
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