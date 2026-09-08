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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു, അവകാശവാദവുമായി അമേരിക്ക; എന്നാൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതായി കണക്കുകള്‍

നിലവിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 90 ലക്ഷം (9 മില്ല്യണ്‍) ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് യുഎസ്. കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പ്രമുഖ കമ്മോഡിറ്റി-ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനമായ കെപ്ലറുടെ കണക്കുകൾ

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Hormuz Chart (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 6:57 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിയന്ത്രിത മേഖല സ്ഥാപിക്കുമെന്ന ഇറാൻ്റെ ഭീഷണികൾക്ക് മറുപടിയുമായി അമേരിക്ക. സുപ്രധാനമായ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാത പൂർണമായും തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും നിലവിൽ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ഒരു മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമത്തോട് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുഎസ് നാവികസേന അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ മൈൻ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിലയിരുത്തലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ, യുഎസ് നേവി സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എൺപതോളം നാവിക മൈനുകളാണ് ഇവിടെനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. മൈനുകൾ നീക്കിയതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം വർധിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പ്രതിദിനം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ കടന്നുപോകുന്ന ഈ കടലിടുക്കിലൂടെ നിലവിലുള്ള എണ്ണ, വാതക നീക്കത്തിൽ അമേരിക്ക സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 90 ലക്ഷം (9 മില്ല്യണ്‍) ബാരൽ എണ്ണയാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് യുഎസ് എനർജി സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങൾ പൂർണ വിജയമാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അമേരിക്ക.

ഉപരോധങ്ങളിലൂടെയും നാവിക ഉപരോധത്തിലൂടെയും ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പൂർണമായും തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ നാവിക ഉപരോധമാണിതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ഇരുപതോളം യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഈ ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും ഇവ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കി കടലിടുക്കിലൂടെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ വൻ ഇടിവ്

യുഎസ് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പ്രമുഖ കമ്മോഡിറ്റി-ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനമായ കെപ്ലറുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ 28 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആകെ 77 കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് കടന്നുപോയത്. ഇതിൽ ഒഴിഞ്ഞ കപ്പലുകൾക്ക് പകരം ചരക്കുമായി പോയ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം 45-ൽ നിന്ന് 33 ആയി കുറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, കപ്പലുകളുടെ യാത്രാ വഴികൾ ഇറാൻ്റെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നുപോയ 28 കപ്പലുകളിൽ 21 എണ്ണവും സാധാരണ അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിംഗ് പാതകൾക്ക് പകരം ഇറാൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ റൂട്ടിങ് രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അവസാന ദിവസം കടന്നുപോയ എട്ടിൽ ഏഴ് കപ്പലുകളും ഇത്തരത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.

ചരക്കുനീക്കത്തിലുണ്ടായ കുറവും ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റൂട്ടിംഗിനെ കപ്പലുകൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതും വ്യക്തമാക്കുന്നത്, മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കേവലം കപ്പലുകളുടെ ജാഗ്രത എന്നതിനപ്പുറം ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന വ്യാപാരത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്ന് കെപ്ലർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രവണത വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി തുടരുമോ എന്നതാണ് ഇനി നിർണായകമാകുക.

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TAGGED:

HORMUZ SHIPPING TRAFFIC DROPS
IRAN USA CONFLICT
WEST ASIA CRISIS
TRUMP
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