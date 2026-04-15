ഉപരോധം മറികടന്ന് ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ; ഇറാൻ എണ്ണ പ്രതിസന്ധിയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി

us iran china oil conflict donald trump war powers global energy crisis news Iran Israel Us War
ഇറാനിൽ നടന്ന യുഎസ് ആക്രമണം (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 15, 2026 at 10:28 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇറാനിൽനിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ ചൈനയ്ക്ക് വിലക്കുമായി അമേരിക്ക. ഇസ്രയേൽ ലബനനിൽ നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 35 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ ഏകപക്ഷീയ നടപടികളാണ് ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ചൈന തിരിച്ചടിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇറാനുമായി രണ്ടാം വട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

ഹോർമുസിലെ ഉപരോധം

ഇറാനിൽനിന്ന് എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ തടയുമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ചൈന വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ആഗോള പങ്കാളിയാണെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ യുഎസ് ഉപരോധം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇറാൻ്റെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും ഉപരോധിച്ചതായാണ് അമേരിക്കയുടെ അവകാശവാദം.

രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ യുഎസ് നാവികസേന തടഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉപരോധം വകവയ്ക്കാതെ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ 20ലേറെ ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ ഹോർമുസിലൂടെ സുഗമമായി കടന്നുപോയി. ഈ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സേന മുതിർന്നിട്ടില്ല. നാവികശക്തിയിൽ അമേരിക്കയെ പിന്തള്ളി ഈ വർഷം ചൈന ഒന്നാമതെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് താത്പര്യമില്ല. ഇറാൻ്റെ 80 ശതമാനം എണ്ണയും വാങ്ങുന്നത് ചൈനയാണ്. കൂടാതെ ഇറാൻ മിസൈലുകൾക്ക് ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ബെയ്ഡു നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമാണ്.

യുഎസ് ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഈ മിസൈലുകളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്ക നടപടികൾ തുടർന്നാൽ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകരുമെന്ന് ചൈന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വെനസ്വേലയിൽ അമേരിക്ക ഇടപെട്ടത് പോലെ തങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഇടപെടേണ്ടെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ നൽകാൻ തയാറാണെന്ന് റഷ്യയും അറിയിച്ചു.

​ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു

ലബനനിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ 2050 കടന്നു. ഹെസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണമായി തകർക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇസ്രയേൽ. തെക്കൻ ലബനനിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം ഇസ്രയേൽ സേന പിടിച്ചെടുത്തു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന് നേരെയുള്ള ഈ കടന്നുകയറ്റം രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. ആക്രമണം നിർത്തണമെന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇസ്രയേൽ തള്ളി. അതിനിടെ ഇസ്രയേലുമായുള്ള സുപ്രധാന കരാറുകളിൽനിന്ന് ഇറ്റലി പിന്മാറി. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. മുൻ മാർപാപ്പയുടെ കാലം മുതൽ ഇസ്രയേൽ വത്തിക്കാനുമായി അകൽച്ചയിലാണ്.

​ട്രംപിന് വെല്ലുവിളികൾ

യുഎസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് യുദ്ധം തുടരാൻ ഇനി 14 ദിവസം കൂടിയേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. യുദ്ധാധികാരം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിൽ യുഎസ് സെനറ്റ് ഉടൻ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കും.

ജോർജിയയിൽ ട്രംപിനെ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഉപമിച്ചുള്ള യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. വംശഹത്യയെ അനുകൂലിക്കാത്ത യേശുവിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രംപിന് അവകാശമില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നോ കിങ്സ് എന്ന പേരിൽ അമേരിക്കൻ തെരുവുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് യുദ്ധത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

Also Read:- അമേരിക്കയും ഇറാനും വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്; പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

