ഗള്ഫ് സഖ്യകക്ഷികള് ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം പിൻവലിച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം പിൻവലിച്ച് അമേരിക്ക. തീരുമാനം സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നെന്ന് ട്രംപ്.
Published : May 19, 2026 at 10:33 AM IST
വാഷിങ്ടണ് : ഇറാനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന സൈനിക ആക്രമണം പിൻവലിച്ചതായി അമേരിക്ക. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാല് ഇറാനെതിരെ നടത്താനിരുന്ന സൈനിക നടപടി പിൻവലിക്കുകയാണെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. 'പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇറാന് മികച്ച സാധ്യതകളുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കും' -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാനെതിരെ വളരെ വലിയൊരു ആക്രമണമാണ് തങ്ങള് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് അത് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള കരാർ ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതിനാല് ഗൾഫിലെ അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ തന്നോട് കാത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ മധ്യത്തിൽ എത്തിയ വെടിനിർത്തൽ, ഇറാൻ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ആഴ്ചകളായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. "ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം കടന്ന് പോകുകയാണ്. ഇറാൻ വേഗത്തില് തീരുമാനത്തില് എത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് പലതും നഷ്ടമായേക്കും" -ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ട്രംപിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് സഖ്യകക്ഷികള്
തങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടി പിൻവലിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഗള്ഫ് സഖ്യകക്ഷികള്. ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ആക്രമണം പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാനും ഇറാഖിലെ സഖ്യകക്ഷികളായ ഷിയാ മിലിഷ്യകളും യുദ്ധത്തിൽ ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇറാൻ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അടുത്തിടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച, യുഎഇയിലെ ഏക ആണവ നിലയത്തിന് സമീപത്തായി ഒരു ഡ്രോണ് ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. പ്രകോപനമില്ലാത്ത തീവ്രവാദ ആക്രമണം എന്നാണ് അധികൃതർ സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ട്രംപ് അടുത്തിടെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും ഇറാൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു.
എണ്ണവിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടി പിൻവലിച്ചെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ എണ്ണവില ഇടിഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ പെട്രോളിയം ഫ്യൂച്ചറുകൾ ബാരലിന് 108.83 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ വില രണ്ട് ഡോളറില് അധികം ഇടിഞ്ഞു. എന്നാല് പിന്നീട് വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിക്കുമ്പോള് ബാരലിന് 107.25 ഡോളർ എന്നതായിരുന്നു നിരക്ക്.
ഒഴിയാതെ ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി
എണ്ണ, വാതകം, മറ്റ് പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയില് സുപ്രധാന ജലപാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ പകുതി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ 85 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ യുഎസ് ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ, യുഎസും ഇറാനും തമ്മില് തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ട ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. ജർമ്മൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ബെർലിനിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, ആണവായുധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇറാന്റെ സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണിൽ യുഎസ് ഇസ്രയേലുമായി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് തകർന്ന തുരങ്കങ്ങൾക്കടിയിൽ ആണെന്ന് ഫിദാൻ പറഞ്ഞു. 'നിലവിൽ, ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല, എന്നാൽ ഇത് തുടരണമെങ്കിൽ, കക്ഷികൾ പരസ്പരം ഒരു ആണവ ചർച്ചയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും പ്രശ്നങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം.' -ഫിദാൻ പറഞ്ഞു.
Also Read: റഷ്യന് എണ്ണയുമായി കടലില് കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളെ ഒരുമാസം കൂടി ഉപരോധത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അമേരിക്കന് ധനകാര്യവകുപ്പ്