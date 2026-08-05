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ലുലയുമായുള്ള തർക്കം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്; ബ്രസീൽ അംബാസിഡറുടെ വിസ റദ്ദാക്കി യുഎസ്‌

അമേരിക്കയും ബ്രസീലും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ബ്രസീൽ അംബാസിഡർ മരിയ ലൂയിസ റിബെയ്റോ വിയോട്ടിയുടെ വിസ യുഎസ് റദ്ദാക്കി.

TRUMP ADMINISTRATION LUIZ INACIO LULA DA SILVA BRAZIL AMBASSADOR VISA REVOKED Maria Luiza Ribeiro Viotti
Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva, US President Donald Trump (File AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 12:12 PM IST

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വാഷിങ്‌ടൺ: യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ബ്രസീൽ അംബാസിഡർ മരിയ ലൂയിസ റിബെയ്റോ വിയോട്ടിയുടെ വിസ റദ്ദാക്കി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുലയുമായുള്ള നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നിർണായക നീക്കം. ബ്രസീലിൻ്റെ നടപടികൾക്കുള്ള ഒരു പരസ്‌പര പ്രതികരണമായാണ് നടപടിയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ബ്രസീലിലെ യുഎസ് അംബാസിഡറായി നാമനിർദേശം ചെയ്‌ത ഡാനിയൽ പെരസിന് ബ്രസീൽ സർക്കാർ നയതന്ത്ര അനുമതി നൽകാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണെന്നും എന്നാൽ അംബാസിഡറെ നാടുകടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ബ്രസീൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ വിസ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും ബ്രസീൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അംബാസിഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ വിസ റദ്ദാക്കൽ നടപടി വേഗത്തിൽ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിലേക്കുള്ള അംബാസിഡറെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നതിൽ അമേരിക്ക അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ബ്രസീൽ സർക്കാർ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

ഒക്ടോബറിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ബ്രസീലിയൻ അംബാസിഡറുടെ വിസ റദ്ദാക്കാൽ തീരുമാനം യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും അട്ടിമറി നീക്കവുമാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ലുലയുടെ ഭരണകൂടവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾക്ക് പുറമേ കടുത്ത വ്യാപാര യുദ്ധവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വെനസ്വേല, ക്യൂബ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തിരുന്നു.

അംബാസിഡറെ പുറത്താക്കുന്നില്ല

വിസ റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും ബ്രസീൽ അംബാസിഡർ മരിയ ലൂയിസ റിബെയ്‌റോ വിയോട്ടിയെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്‌മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഫ്ലോറിഡ ഹൗസ് സ്‌പീക്കറായ ഡാനി പെരസിനെ ബ്രസീലിലേക്കുള്ള യുഎസ് അംബാസിഡറായി ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബ്രസീൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ജൂണിൽ പെരസിനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്‌തു. ഒക്ടോബർ 4ന് നടക്കുന്ന ബ്രസീലിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ റൗണ്ട് കഴിയുന്നതുവരെ നിയമനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്ന് ബ്രസീൽ സൂചന നൽകിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

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ജൂൺ 1ന് പെരസിൻ്റെ നാമനിർദേശം സെനറ്റിന് സമർപ്പിച്ചു. ജൂലൈ 22ന് സെനറ്റ് ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമനിർദേശം പൂർണ സെനറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്‌തു. ഈ ആഴ്‌ച അവസാനത്തോടെ അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നാമനിർദേശം പരസ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പെരസിനെ സ്വകാര്യമായി അയയ്ക്കാൻ യുഎസ് സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ബ്രസീൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞു. പെരസിനെ അയയ്ക്കാനുള്ള യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർഥന ഇപ്പോഴും വിശകലനത്തിലാണെന്നും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത സഹായികളിൽ ഒരാളുമായ റൈലി ബാർൺസിന് കഴിഞ്ഞ മാസം ബ്രസീൽ വിസ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ബ്രസീലിനെതിരെ മറ്റ് നടപടികൾ

80 വയസുള്ള, ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻ്റായി നാലാം തവണയും മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലുല, സെനറ്റർ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസോനാരോയെ നേരിടും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരിക്കൽ ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻ്റായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിനും ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായി നിരവധി ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. സെനറ്റർ ബോൾസോനാരോയും സഹോദരൻ എഡ്വേർഡോയും മെയ് അവസാനം ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഷിങ്‌ടണിലെ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സന്ദർശിച്ചു.

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TAGGED:

TRUMP ADMINISTRATION
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
BRAZIL AMBASSADOR VISA REVOKED
MARIA LUIZA RIBEIRO VIOTTI
BRAZILIAN AMBASSADOR VISA REVOKED

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