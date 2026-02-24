ETV Bharat / international

മയക്ക് മരുന്ന് കടത്തെന്ന് ആരോപണം; കരീബിയന്‍ കടലില്‍ കപ്പല്‍ ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്ത് യുഎസ്, 3 മരണം

കരീബിയൻ കടലിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയ കപ്പലിന് നേരം ബോംബ് ആക്രമണം. മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം.

From the bomb blast (FB@)
വാഷിങ്ടണ്‍: കരീബിയൻ കടലിൽ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്നുമായി പോയ കപ്പലിന് നേരെ ബോംബ് ആക്രമണം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ട് യുഎസ് സതേൺ കമാൻഡ് (സൗത്ത്കോം).

ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒരു കപ്പലില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. കപ്പൽ കരീബിയൻ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ സൈന്യം ബോംബ് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിന്നാലെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ സതേൺ കമാൻഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്‌തു.

കമാൻഡർ ജനറൽ ഫ്രാൻസിസ് എൽ ഡോണോവൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 23) ആക്രമണം നടന്നത്. ജോയിൻ്റ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സതേൺ സ്‌പിയർ, നിയുക്ത ഭീകര സംഘടനകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കരീബിയനിലെ നാർക്കോ-കടത്ത് റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ് കപ്പൽ സഞ്ചരിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും യുഎസ് സൈനികർക്ക് പരിക്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വിഡീയോയിൽ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് ചുട്ട് ചാമ്പാലാവുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ മുതലുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് യുഎസ് ബോട്ട് ആക്രമണങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി. വെനസ്വേലയുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അമേരിക്ക കരീബിയൻ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ വ്യന്യസിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരെ ലക്ഷ്യം വച്ച് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായ കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ആരോപിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ വക്താക്കൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ കൊലപാതകങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളെ കാണുന്നതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ വിദഗ്‌ധർ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളൊന്നും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം ലക്ഷ്യമിട്ട കപ്പലുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായി യുഎസ് ഭരണകൂടം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിന് മുമ്പും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നിരവധി കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം പരിമിതമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്ത് വിടുന്നതെന്ന് ആരോപണവും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.

