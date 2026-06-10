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യുഎന്നിൽ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കും തിരിച്ചടി; ബലൂചിസ്‌താൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെ ഭീകരപ്പട്ടികയിൽ പെടുത്താനുള്ള നീക്കം അമേരിക്ക തടഞ്ഞു

ഇത് അമേരിക്കയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പോ? അമേരിക്ക സ്വന്തം നിലയിൽ ബലൂചിസ്‌താൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെയും മജീദ് ബ്രിഗേഡിനെയും വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്...

US blocks Pakistan China bid BLA attacks usa UNSC
യുഎന്നിലെ ഒരു യോഗത്തില്‍ നിന്നും (File/AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 11:03 AM IST

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യുഎൻ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതിയിൽ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി. ബലൂചിസ്‌താൻ ലിബറേഷൻ ആർമി, അതിൻ്റെ പ്രോക്‌സിയായ മജീദ് ബ്രിഗേഡ് എന്നിവരെ ആഗോള ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി സമർപ്പിച്ച പ്രമേയം അമേരിക്ക തടഞ്ഞു. രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയതായാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ചേർന്ന് യു.എൻ 1267 അൽ ഖ്വയ്‌ദ ഉപരോധ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ മാസം ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വിറ്റോ അധികാരമുള്ള പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ഈ നീക്കം തടയുകയായിരുന്നു. മുൻപ്, ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരരെയും ഭീകര സംഘടനകളെയും ആഗോള പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ ചൈന തങ്ങളുടെ വിറ്റോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി കൂടിയായാണ് നയതന്ത്ര ലോകം ഈ നീക്കത്തെ കാണുന്നത്.

അഫ്‌ഗാൻ മണ്ണിലെ ഭീകരതാവളങ്ങൾ

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഐ.എസ്.ഐ.എൽ-കെ, അൽ ഖ്വയ്‌ദ, തെഹ്‌രീകെ താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ, ബി.എൽ.എ, മജീദ് ബ്രിഗേഡ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് യു.എന്നിലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായ അംബാസഡർ ആസിം ഇഫ്‌തിഖർ അഹമ്മദ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

"അതിർത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കായി അറുപതിലധികം ഭീകര ക്യാമ്പുകളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബി.എൽ.എയ്ക്കും മജീദ് ബ്രിഗേഡിനുമെതിരെയുള്ള പ്രമേയത്തിൽ രക്ഷാസമിതി എത്രയും വേഗം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിൽ പാക് പ്രതിനിധി പറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവിൽ 2025-26 കാലയളവിലേക്ക് രക്ഷാസമിതിയിലെ താൽക്കാലിക അംഗമാണ് പാകിസ്ഥാൻ. കൂടാതെ 2025-ൽ യു.എൻ താലിബാൻ ഉപരോധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയും പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു.

അമേരിക്കയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പോ?

അമേരിക്ക സ്വന്തം നിലയിൽ ബലൂചിസ്‌താൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെയും മജീദ് ബ്രിഗേഡിനെയും വിദേശ ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് എന്നതാണ്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കാലത്ത് 2019-ലാണ് ബി.എൽ.എയെ അമേരിക്ക ആഗോള ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് അന്ന് ഈ നടപടിയ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും യു.എന്നിൽ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും കൊണ്ടുവന്ന സംയുക്ത പ്രമേയത്തെ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ എതിർത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിനാശകരമായ ആക്രമണ പരമ്പരകൾ

പാകിസ്ഥാൻ്റെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾക്കും ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും നേരെ നിരന്തരമായി ആക്രമണം നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ് ബി.എൽ.എ. 2024ല്‍ കറാച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപവും ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്വാദർ പോർട്ട് അതോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിന് നേരെയും ചാവേറാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. 2025 ല്‍ ക്വറ്റയിൽ നിന്ന് പെഷവാറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ജാഫർ എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിൻ തട്ടിയെടുത്ത് 300-ലധികം യാത്രക്കാരെ ബന്ദികളാക്കി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം 31 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

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US BLOCKS PAKISTAN CHINA BID
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