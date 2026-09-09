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യുഎസ് താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ച് അമേരിക്ക, വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് ഉപരോധം

ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് കാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി

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യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 6:34 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, ജോർദാനിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ്റെ വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. വാണിജ്യ, സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും വിദേശ കാർഗോ സേവനദാതാക്കൾക്കും ഉൾപ്പെടെയാണ് പുതിയ ഉപരോധം.

ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് കാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി. ഇറാൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന വ്യാപാര പങ്കാളികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഉപരോധം. ഇറാനുമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും ഈ നടപടി ബാധകമാകുമെന്നും, ആഗോള സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കപ്പെടുമെന്നും യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആയുധങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അനധികൃത ചരക്കുകളും നീക്കാൻ വ്യോമയാന മേഖലയെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് 36 സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവരുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിക്കും.

അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി പ്രതികരിച്ചു. ഉപരോധങ്ങളിലൂടെയോ യുദ്ധത്തിലൂടെയോ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വാഷിങ്ടണിൻ്റെ രീതിയെ അദ്ദേഹം എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ പരിഹസിച്ചു.

ഇറാൻ്റെ മഹാൻ എയറിന് സ്പെയർ പാർട്സുകളും ലോജിസ്റ്റിക് സേവനങ്ങളും നൽകിയതിന് തുർക്കി, യുഎഇ, കസാഖ്സ്ഥാൻ, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും അമേരിക്ക നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന് പിന്തുണ നൽകിയതിന് 2019 മുതൽ മഹാൻ എയർ അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം നേരിടുന്നുണ്ട്.

ലബനനിലെയും യെമനിലെയും സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ആയുധം എത്തിക്കാൻ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് 2011ൽ ഒബാമ ഭരണകൂടവും മഹാൻ എയറിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണവരുമാനം തുർക്കിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തുർക്കി ബാങ്കായ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബൽ യതിരിം ബാങ്കാസി അനോനിം സിർകെറ്റിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യുഎഇയിലെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് താവളത്തിന് നേരെ മിസൈലാക്രമണം
ആറുമാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ട്രംപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ. ഇതിനിടെയാണ് ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയത്.

ഖാർഗ് ദ്വീപിനും ജാസ്ക് തുറമുഖത്തിനും സമീപം ഇറാനിയൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് നടപടിയെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖാർഗ് ദ്വീപിന് സമീപമുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറിലെ ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. ജാസ്ക് തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയും അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

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ഇതിന് പിന്നാലെ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ് തുറമുഖങ്ങളിലെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) നാവികസേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് താവളമൊരുക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങളിലെ കപ്പലുകളോട് അടിയന്തരമായി ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദേശിച്ചത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വച്ച് അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക ആളില്ലാ അന്തർവാഹിനി പിടിച്ചെടുത്തതായും ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. 2025ൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായ അന്തർവാഹിനിയാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും, ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്നും ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ വ്യക്തമാക്കി.

എണ്ണവില കുറയുമെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക വിജയിക്കുന്നതോടെ എണ്ണവില കുത്തനെ കുറയുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. യുദ്ധാനന്തരം വിപണി വേഗത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമെന്നും, ഗാലന് രണ്ട് ഡോളറിൽ താഴെയായി എണ്ണവില മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനെ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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