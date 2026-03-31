ഇസ്ഫഹാനിൽ അമേരിക്കയുടെ ബങ്കർ ബസ്റ്റർ പ്രഹരം; ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളുമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
Published : March 31, 2026 at 4:09 PM IST
അബുദാബി: ഇറാന്റെ ഇസ്ഫഹാനിലെ ഊർജ്ജകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ. യുഎഇയിൽ ഒന്നാകെ എമർജൻസി അലർട്ടുകൾ മുഴങ്ങിയതോടെ സംഘർഷം ശക്തമായി.
ദുബായ് തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കുവൈത്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറായ 'അൽ സൽമി'ക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി. കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും തീപിടിത്തമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ദുബായ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എണ്ണച്ചോർച്ചയോ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഷാർജയിലെ തുരായ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി രാവിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നു. മഴ വീണ്ടും കനക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുപ്രധാന ജലപാത അടച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളും എണ്ണക്കിണറുകളും തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
ഇറാൻ തീരത്ത് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മേഖലയിൽ യുഎസ് സൈനികർ തങ്ങുന്ന അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇറാൻ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.
ആഗോള എണ്ണ വിപണി പ്രതിസന്ധിയിൽ
കുവൈത്ത് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ആഗോള എണ്ണവില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു. യുദ്ധം കാരണം ഈ മാസം മാത്രം എണ്ണവിലയിൽ 56 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കയറ്റമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡമായ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ സ്പോട്ട് വില ബാരലിന് 107 ഡോളറായി ഉയർന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇത് 45 ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചു.
ഇസ്ഫഹാൻ അഗ്നിഗോളം! ബങ്കർ ബസ്റ്റർ ബോംബിട്ട് യുഎസ്
ഇറാന്റെ ഇസ്ഫഹാനിലെ ഊർജ്ജകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ബങ്കർ ബസ്റ്റർ ബോംബുകൾ അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്ഫഹാനിൽ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ തീയാളിക്കത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. 2.3 മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് ഇസ്ഫഹാനിലുള്ളത്. ഇറാന്റെ ബദ്ർ സൈനികത്താവളവും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു ബങ്കർ ബസ്റ്റർ ബോംബിന് ഏകദേശം 2,000 പൗണ്ട് ഭാരം വരുമെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിന് പുറമെ ഭൂമി തുളച്ചുകയറുന്ന വിവിധയിനം ബോംബുകളും അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഇറാന്റെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഇസ്ഫഹാനിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോഴും ഇസ്ഫഹാനിൽ ബോംബിട്ടിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ഫഹാൻ?
ഇറാനും ഇസ്രയേലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പകർത്തിയ ഒരു ഉപഗ്രഹ ചിത്രത്തിൽ ടെഹ്റാൻ ഉയർന്ന അളവിൽ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഒരു ട്രക്കിൽ ഇസ്ഫഹാനിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സൂചന ലഭിച്ചു. എയർബസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് പ്ലീയാഡെസ് നിയോ (Pleiades Neo) ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. 18 നീല കണ്ടെയ്നറുകൾ നിറച്ച ഒരു ട്രക്ക് ഇസ്ഫഹാൻ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി സെന്ററിലെ ഒരു തുരങ്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായി ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. 60% വരെ ശുദ്ധിയുള്ള സമ്പുഷ്ട യുറേനിയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവുമാണ് ഈ ട്രക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിൽ തന്നെ 90% ആയുധ ഗ്രേഡിലേക്ക് മാറുന്നതിലേക്കുള്ള സാങ്കേതികമായ ചുവടുവയ്പ്പായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.
ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യുഎസിനെയെന്ന് അരഗ്ചി
ടെഹ്റാൻ യുഎസ് സേനയെ മാത്രമേ ലക്ഷ്യമിടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ യുദ്ധം തുടരാൻ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. യുഎസ് സേനയെ പുറത്താക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. “അറബികളെയോ ഇറാനികളെയോ ബഹുമാനിക്കാത്ത, സുരക്ഷ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ശത്രു ആക്രമണകാരികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ" - അരഗ്ചി എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.
