സൗദിക്ക് കരുത്തായി 48 എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ; വമ്പൻ സൈനിക കരാറിന് അമേരിക്കയുടെ പച്ചക്കൊടി
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യപ്രകാരമാണ് അത്യാധുനിക എഫ്-35 ലൈറ്റ്നിങ് 2 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സൗദിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്
By ANI
Published : September 18, 2026 at 8:29 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് 48 എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള സുപ്രധാന കരാറിന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം. 2430 കോടി ഡോളറിൻ്റെ (ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ) സൈനിക കരാറിനാണ് അമേരിക്ക പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യപ്രകാരമാണ് അത്യാധുനിക എഫ്-35 ലൈറ്റ്നിങ് 2 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സൗദിക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 48 എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, 49 പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി എഫ്135-പിഡബ്ലിയു-100 എൻജിനുകളും കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗദിക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിൽ 48 എൻജിനുകൾ വിമാനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ച നിലയിലും ഒരെണ്ണം സ്പെയർ ആയുമാണ് നൽകുക. സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, കൃത്യതയാർന്ന നാവിഗേഷൻ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ
യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ, സ്പെയർ പാർട്സുകൾ, പരിശീലന ഉപകരണങ്ങൾ, സിമുലേറ്ററുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, സാങ്കേതിക രേഖകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണ എന്നിവയും കരാറിലൂടെ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ടെക്സാസിലെ ഫോർട്ട് വർത്ത് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ എയറോനോട്ടിക്സ് കമ്പനിയും കണക്റ്റിക്കട്ടിലെ ഈസ്റ്റ് ഹാർട്ട്ഫോർഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി മിലിട്ടറി എൻജിൻസുമാണ് ഈ വമ്പൻ കരാറിലെ പ്രധാന നിർമാതാക്കൾ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് എഫ്-35. റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിയുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അമേരിക്കയുടെ വിദേശനയത്തെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സഹായിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയ്ക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും സൗദി അറേബ്യ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ വിൽപനയിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ, അമേരിക്കൻ സേനയുമായും മറ്റ് പ്രാദേശിക, നാറ്റോ സേനകളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ കഴിവും ഇതിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
മേഖലയിലെ സൈനിക സന്തുലിതാവസ്ഥ
സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും വായുവിൽ നിന്നും വായുവിലേക്കും വായുവിൽ നിന്നും കരയിലേക്കും ആക്രമണം നടത്താനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സഹായിക്കും. അതേസമയം, ഈ വിൽപന പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേലിന് മാത്രമാണ് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുള്ളത്. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് വ്യവസ്ഥകളൊന്നും നിലവിലില്ലെന്നും, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയും നിർമാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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വിമാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായി കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ കരാറുകാരെയോ സൗദിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കരാർ പൂർണമായും പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. മുപ്പത് ദിവസത്തെ സമയമാണ് ഇതിനായി കോൺഗ്രസിന് മുന്നിലുള്ളത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇറാൻ്റെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ സൈനിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ്.
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