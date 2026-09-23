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പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന നേപ്പാളിന് താങ്ങായി യുഎസ്‌; ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നേപ്പാളിന് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. 31 ദശലക്ഷം യുഎസ്‌ ഡോളര്‍ നല്‍കും. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍പ്പിടം, ഉപജീവന മാര്‍ഗം, ശുചിത്വം, സംരക്ഷണം, ശൈത്യകാലത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സഹായം എന്നിവയ്‌ക്കായി 8 ദശലക്ഷം യുഎസ്‌ ഡോളറിന്‍റെ അധിക സഹായവും.

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Photo from Nepal. (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 7:28 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന നേപ്പാളിന് സഹായ ഹസ്‌തവുമായി യുഎസ്‌. പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന പാലങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനും ദുരിതബാധിതരായ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഭാവിയിലെ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 31 ദശലക്ഷം യുഎസ്‌ ഡോളറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാലുമായി യുഎസ്‌ പ്രതിനിധി ആലിസൺ ഹൂക്കര്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേപ്പാളിന് ആശ്വാസകരമായ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.

നേപ്പാള്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയുടെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം ഹൂക്കർ അറിയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് അപകടത്തില്‍ കാണാതായ യുഎസ്‌ പൗരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ തകര്‍ന്ന പാലങ്ങള്‍ പുതുക്കി പണിയാന്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്നും രൂപകല്‍പന ചെയ്‌ത പാലങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതിനായി മാത്രം 10 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ സഹായം നൽകാമെന്നും ഹൂക്കർ അറിയിച്ചു. ഈ പാലങ്ങൾ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പ്രാദേശിക ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

കൂടാതെ ദുരന്ത ബാധിത മേഖലകളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍പ്പിടം, ഉപജീവന മാര്‍ഗം, ശുചിത്വം, സംരക്ഷണം, ശൈത്യകാലത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സഹായം എന്നിവയ്‌ക്കായി 8 ദശലക്ഷം യുഎസ്‌ ഡോളറിന്‍റെ അധിക സഹായം നല്‍കാനുള്ള പദ്ധതിയും ഹൂക്കര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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ഭാവിയിലെ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച ഡ്രോണുകൾ നൽകുന്നതിന് 13 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ ചെലവഴിക്കാനും വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഈ സഹായ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ നേപ്പാളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ-പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അമേരിക്ക നൽകുന്ന ആകെ സഹായം 36 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിലധികമായി ഉയർന്നു. ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി അധിക സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി നേപ്പാൾ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് അമേരിക്ക തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നേപ്പാളിലെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ ദുരന്തം

ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് ടിബറ്റന്‍ അതിര്‍ത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള നേപ്പാളിലെ റാസുവഗധി മേഖലയില്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയമുണ്ടായത്. മേഖലകളിലെ ഹിമാനികള്‍ ഉരുകിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഹിമാനികള്‍ ഉരുകിയതോടെ ത്രിശൂലി നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ ഉയരുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ അതിശക്തിയായി വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുകയും നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകരുകയും ചെയ്‌തു. അപകടത്തില്‍ 1451 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 6000ത്തിലധികം പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്‌തു. ഇതില്‍ സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. മേഖലയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

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