പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാന നീക്കം; ഇസ്രയേൽ-ലെബനൻ 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ്

1993ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിൽ വാഷിങ്ടണിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയത്. ഇത് തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം.

Middle East Peace Talks, US Sanctions On Iran, Israel Hezbollah Conflict, Strait Of Hormuz Blockade
Trump Announces 10 Day Ceasefire Between Israel And Lebanon (AP)
Published : April 17, 2026 at 6:38 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ മികച്ച ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെയും ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔണിനെയും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി ട്രംപ് ക്ഷണിച്ചു. 1993ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിൽ വാഷിങ്ടണിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയത്. ഇത് തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം.

അടുത്ത ആഴ്ചയോ അതിനടുത്തോ ഇരുവരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസിനെ ട്രംപ് ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഹിസ്ബുല്ല കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വെടിനിർത്തലെന്നും അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് ലെബനൻ സന്ദർശിക്കാൻ തയാറാണെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

ഈ സമയത്ത് ഹിസ്ബുല്ല സമാധാനപരമായി പെരുമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. 1983ലെ കരാറിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അർഥവത്തായ ആദ്യ ചർച്ചയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്ന് ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ലെബനൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്ത് തകരുകയും തൊട്ടടുത്ത വർഷം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിന് തയാറായതെന്ന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ സമയത്തും തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും തടയാൻ 10 കിലോമീറ്റർ സുരക്ഷാമേഖലയിൽ സൈനിക സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ നിലപാട്. ഹിസ്ബുല്ലയെ നിരായുധീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ലെബനൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും വെടിനിർത്തൽ ബാധകമാക്കണമെന്നും ഹിസ്ബുല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ, വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളായ മോഷെ ഡേവിഡോവിച്ച്, ഈതൻ ഡേവിഡി എന്നിവർ വെടിനിർത്തലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ, ലിറ്റാനി നദി വരെ ബഫർ സോൺ ഇല്ലാതെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കീഴടങ്ങലാണെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു.

ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്ന് ലെബനൻ
ഇറാനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹിസ്ബുല്ല വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 2,200ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാർച്ച് രണ്ടിന് തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിൽ 260 വനിതകളും 172 കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 7,185 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

തെക്കൻ ലെബനനിൽ കരയാക്രമണം നടത്തുന്ന ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വെടിനിർത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ പിന്മാറുമോ എന്നകാര്യം വ്യക്തമല്ല. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോനി സ്വാഗതം ചെയ്തു. തെക്കൻ ലെബനനിൽ യുഎൻ സമാധാന സേനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനികരുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി.

സംഘർഷം ആരംഭിച്ച ഹിസ്ബുല്ല വെടിനിർത്തൽ പൂർണമായി പാലിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെടിനിർത്തൽ ലെബനൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാം പ്രതികരിക്കുകയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ നെതന്യാഹുവുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഔൺ വിസമ്മതിച്ചു.

വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും തെക്കൻ ലെബനനിലെ ഖിയാം, ദിബ്ബിൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ പീരങ്കി ആക്രമണം നടത്തിയതായി ലെബനൻ വാർത്ത ഏജൻസിയായ എൻഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനിടയിലും ബെയ്റൂത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ ആഘോഷിച്ച് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി.

ഇറാനുമേൽ ഉപരോധം ശക്തമാക്കി യുഎസ്
ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ഉപരോധം തുടരുകയാണ്. ഇറാനുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക സമ്മർദം ശക്തമാക്കുമെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസ്സൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

ബോംബിങ്ങിന് തുല്യമായ സാമ്പത്തിക ആക്രമണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനെതിരെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി രംഗത്തെത്തി. സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദമാണ് യുഎസ് നടത്തുന്നതെന്നും നിരപരാധികളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ നീക്കം മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ഉപരോധം കർശനമാക്കാൻ പതിനായിരത്തിലധികം നാവികരെയും വ്യോമസേനാംഗങ്ങളെയുമാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ അറിയിച്ചു. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന വാരാന്ത്യത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുള്ള സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പാർക്കിങ്ങിലൂടെ സ്പോർട്സ് കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിതെന്നാണ് ജോയിൻ്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ ഡാൻ കെയ്ൻ ഉപരോധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

കപ്പലുകൾക്കും വിമാനങ്ങൾക്കും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കും പുറമെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് വെടിയുതിർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലേക്ക് പോകുന്നതോ അവിടെനിന്ന് വരുന്നതോ ആയ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പലുകളെയും എവിടെവെച്ചും തടയും. ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ എണ്ണ, ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയവയും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സൈന്യം പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടിസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹെവി മെഷിനറി തുടങ്ങിയവയും പിടിച്ചെടുക്കും.

ഉപരോധം ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 13 കപ്പലുകൾ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽതന്നെ ബുദ്ധിപൂർവം മടങ്ങിപ്പോയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി. മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇറാൻ കരാറിലെത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധത്തിന് പൊതുജന പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

മാധ്യമങ്ങൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളാണ് നൽകുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, സ്മാരക ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ ഇസ്രയേൽ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സും ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. ഭാവിയുടെ പാലമോ അതോ നാശത്തിൻ്റെ ഗർത്തമോ ഇറാന് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എപി-നോർക്ക് നടത്തിയ സർവേയിൽ യുഎസിൻ്റെ സൈനിക ഇടപെടൽ അതിരുകടന്നതാണെന്ന് 60 ശതമാനം അമേരിക്കക്കാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ ടെഹ്റാനിൽ ഇറാൻ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തി. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഇസ്ലാമാബാദ് വേദിയായിരുന്നു. വരും ചർച്ചകളും അവിടെത്തന്നെ നടന്നേക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് നൽകുന്ന സൂചന. ചർച്ചയുടെ തിയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് താഹിർ അന്ദ്രാബി പ്രതികരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തെ എണ്ണയുടെ 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ചൈനീസ് അംബാസഡർ ഫു കോങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ യുഎസും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്തതിനെ 193 അംഗ പൊതുസഭയിൽ ചൈനയും റഷ്യയും ന്യായീകരിച്ചു. പ്രമേയം സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് ഫു കോങ് വാദിച്ചത്.

യുദ്ധം മൂലം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഉപരോധിച്ചതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. യുഎസിൽ ഗ്യാസ് വില ഗാലന് 4.09 ഡോളറായി. എഎഎയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 29 ശതമാനമാണ് വർധന. എന്നാൽ ലാസ് വെഗാസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ട്രംപ് വിലക്കയറ്റത്തെ നിസാരവത്കരിച്ചു. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയാൻ ഇതിലും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ 45 ശതമാനം അമേരിക്കക്കാരും വിലക്കയറ്റത്തിൽ ആശങ്കാകുലരാണ്.

ഇന്ധനവില വർധനയെത്തുടർന്ന് ജർമൻ വിമാനക്കമ്പനിയായ ലുഫ്താൻസ തങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയറിയായ സിറ്റിലൈനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് 27 പഴയ വിമാനങ്ങൾ സർവീസിൽനിന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധം കാരണം ജർമൻ കപ്പൽ കമ്പനിയായ ഹപാഗ് ലോയിഡിൻ്റെ ആറ് കപ്പലുകളിലായി 150 നാവികർ അഞ്ചര ആഴ്ചയായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് വക്താവ് നിൽസ് ഹൗപ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ആധുനിക സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നാവികർക്ക് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

വ്യോമയാന ഇന്ധനം തീർന്നുപോകുന്നതിനാൽ യൂറോപ്പിൽ ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് രാജ്യാന്തര ഊർജ ഏജൻസി മേധാവി ഫാത്തിഹ് ബിറോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎസും ഇസ്രയേലും പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തലിന് തയാറായതെന്ന് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ നേതാവ് അബ്ദുൽ മാലിക് അൽ ഹൂതി പരിഹസിച്ചു. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് യുഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

