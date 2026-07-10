വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് കൊണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യയിലെമ്പാടും ആക്രമണം അഴിച്ച് വിട്ട് അമേരിക്കയും ഇറാനും, പതിനാല് പേര് മരിച്ചതായി ഇറാന്
അമേരിക്കന് നാവിക സേനയുടെ അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റ് ആസ്ഥാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബഹ്റൈനില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് തവണ സൈറണ് മുഴക്കി. കുവൈറ്റിലും ഖത്തറിലും മിസൈലാക്രമണമുണ്ടായി. അമേരിക്ക സൈനികരെയും വിമാനങ്ങളും വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ജോര്ദ്ദാനിലും അപകട സൈറണ് മുഴങ്ങി.
Published : July 10, 2026 at 8:07 AM IST
ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെഹ്റാന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പകരമായി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കന് സഖ്യരാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാന്. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ടാക്കിയ താത്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് കരാറിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തക്കൊണ്ടാണ് ഈ ആക്രമണ-പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്.
അമേരിക്കന് ആക്രമണത്തില് പതിനാല് പേര് മരിച്ചതായി ഇറാന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 78 പേര്ക്ക് പരിക്കുണ്ടെന്നും ഇറാന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവരെല്ലാം സൈനികരാണ്.
അമേരിക്കന് നാവിക സേനയുടെ അഞ്ചാം ഫ്ലീറ്റ് ആസ്ഥാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബഹ്റൈനില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവര്ത്തിച്ച് മൂന്ന് തവണ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണ് മുഴക്കി. കുവൈറ്റിലും ഖത്തറിലും മിസൈലാക്രമണമുണ്ടായി. അമേരിക്ക സൈനികരെയും വിമാനങ്ങളും വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ജോര്ദ്ദാനിലും അപകട സൈറണ് മുഴങ്ങി.
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അമേരിക്കയാണ് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് ഒരു ഇറാന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇറാന്റെ ഏക ആണവ നിലയം അമേരിക്ക തകര്ത്തു. ഇതിന് പുറമെ രാജ്യത്തെമ്പാടും നിരവധി ആക്രമണങ്ങള് നടത്തി. പതിനാല് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുമായി ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോര്മൂസിലും ഗള്ഫ് മേഖലയിലും സ്ഥിതിഗതികള് ആശങ്കാജനകമാണ്.
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കുവൈറ്റില് മിസൈലവശിഷ്ടങ്ങള് പതിച്ച് ഒരാള്ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്. ഇതിന് പുറമെ ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈലും പത്ത് ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധിച്ചെന്നും കുവൈറ്റ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിയ ബോംബുകളും മറ്റും പ്രതിരോധിച്ചതായി കൂടുതല് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ ബഹ്റൈന് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനില് നിന്നെത്തിയ എല്ലാ വെടിക്കോപ്പുകളെയും പ്രതിരോധിച്ചതായി ജോര്ദാനും വ്യക്തമാക്കി.
ജോര്ദാനിലെ അമേരിക്കന് സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറില് നിന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറാനില് 90 ഇടത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയതായി അമേരിക്കന് സൈനിക സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവള റണ്വേകളും മിസൈല് ലോഞ്ചറുകളും ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് യുഎസും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളോടെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിലെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോയ കടലിടുക്കിലെ "യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന" ഇറാനെ "കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുക" എന്നതാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് യുഎസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു താൽക്കാലിക കരാറിൽ ജലപാത തുറക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജൂണിൽ കുറഞ്ഞത് 576 കപ്പലുകളെങ്കിലും കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയതായി മാരിടൈം ഡാറ്റ കമ്പനിയായ ലോയ്ഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് പറഞ്ഞു. മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 233 ആയിരുന്നു,2025 ജൂണിൽ 3,100 ൽ അധികം കപ്പലുകൾ കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയി. ഇറാന്റെ ആണവ നിലയ സമുച്ചയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ബുഷെഹറും തെക്കൻ തുറമുഖ നഗരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അമേരിക്ക ഉച്ചയോടെ പ്ലാന്റിന് സമീപം ആക്രമണം നടത്തിയതായി ബുഷെഹറിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എഹ്സാൻ ജഹാനിയനെ ഉദ്ധരിച്ച് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഐആർഎൻഎ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏപ്രിലിനുശേഷം ആദ്യമായി, യുഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാനിയൻ പാലങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഗോലെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു റെയിൽവേ പാലത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം നടന്നതായി സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അന്തരിച്ച അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയെ വ്യാഴാഴ്ച സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന മഷാദിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ രണ്ട് പാലങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് പറഞ്ഞു. തുർക്കിയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് പോയ ശേഷം, ഇറാനിലെ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ നിരവധി വീഡിയോകൾ ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. "ഇന്നലെ ഇറാൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതിന് പ്രതികാരമാണിത്. ഇത് വീണ്ടും സംഭവിച്ചാൽ, അത് കൂടുതൽ വഷളാകും!" ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച ട്രംപ് കുറിച്ചു. പുതിയ തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങൾ നീണ്ട സൈനിക നടപടിയിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ സിവിലിയൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇലക്ട്രിക്, ഉപ്പുവെള്ളം നീക്കം ചെയ്യൽ പ്ലാന്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവയെ ആക്രമിക്കുമെന്നും ഇറാനിയൻ എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ 90% കടന്നുപോകുന്ന ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നുമുള്ള തന്റെ മുൻകാല ഭീഷണികൾ ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ചു.
യുദ്ധത്തിന് സ്ഥിരമായ ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലെ പ്രധാന ചർച്ചക്കാരനായ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എക്സിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ശക്തമായാണ് തിരിച്ചടിച്ചത്. “ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും വാഗ്ദാന ലംഘനവും ഇനി നഷ്ടമേ ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ: നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടടിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിക്കും.”.ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചി ടെലിഗ്രാമിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ തന്റെ സൗദി, തുർക്കി, ഒമാനി എതിരാളികളുമായും യുദ്ധത്തിലെ പ്രധാന മധ്യസ്ഥരിൽ ഒരാളായ പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീറുമായും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി പറഞ്ഞു. സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകി..ഇടക്കാല വെടിനിർത്തൽ കരാർ "അവസാനിച്ചു" എന്ന് ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞതിലൂടെ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്ക് ട്രംപ് ആക്കം കൂട്ടി. ചർച്ചകൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ചർച്ചക്കാർ "സമയം പാഴാക്കുകയാണെന്ന്" കരുതി. യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അന്തിമ കരാറിലെത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനിരുന്നു. കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും വീണ്ടും തുറക്കുക, ടെഹ്റാനിലെ തർക്കത്തിലുള്ള ആണവ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏറ്റവും കഠിനമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ചർച്ചകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.