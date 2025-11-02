ബന്ധം ഇതുവരെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല; നേരിട്ട് സൈനിക ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്കയും ചൈനയും
സമുദ്രാതിർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കയുടെ വിമർശനം ചൈന നിരസിച്ചു. അമേരിക്ക പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുവെന്നും സൈനിക സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു.
കോലാലംപൂർ: അമേരിക്കയും ചൈനയുമായി സൈനിക ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ യോഗത്തിനിടെ ചൈനീസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അഡ്മിറൽ ഡോങ് ജൂണുമായി സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാതയാണ് സമാധാനം, സ്ഥിരത, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ" എന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചതായും ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ചൈനയുടെ നടപടികളെ ചെറുക്കാണമെന്നും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്നും അവരുടെ സമുദ്ര സേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
"ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ ചൈന നടത്തുന്ന തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നത് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രതിബന്ധമാണ്," അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസിൻ്റെ യോഗത്തിൽ ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ സമാധാനം തേടുന്നു. ഞങ്ങൾ സംഘർഷം തേടുന്നില്ല. ചൈന നിങ്ങളുടേയോ മറ്റാരുടേയോ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബെയ്ജിങ് മുഴുവൻ മേഖലയുടെയും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, ആസിയാൻ അംഗങ്ങളായ ഫിലിപ്പീൻസ്, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ബ്രൂണൈ എന്നിവ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ബെയ്ജിങ്ങിന് എതിരെ യുഎസ്
2012 ൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്കാർബറോ ഷോളിനെ “പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം” ആയി ബെയ്ജിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ഹെഗ്സെത്ത് വിമർശിച്ചു. “പ്രദേശിക, സമുദ്ര അവകാശവാദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ശ്രമമാണിത്” എന്ന് അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമുദ്ര നിരീക്ഷണവും ദ്രുത പ്രതികരണ സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ആക്രമണവും പ്രകോപനവും നേരിടുന്ന ഏതൊരാളും ഒറ്റയ്ക്കല്ലയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുമായി ഡിസംബറിൽ ആസിയാൻ-യുഎസ് സമുദ്ര അഭ്യാസത്തിനുള്ള പദ്ധതികളെയും അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു.
യുഎസ്- ചൈന സംഘർഷം
തങ്ങളുടെ സമുദ്ര പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎസിൻ്റെ വിമർശനം ചൈന നിരസിച്ചു. വാഷിങ്ടൺ പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും സൈനിക സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു. പട്രോളിങ്ങും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമാനുസൃതമാണെന്നും ചൈനീസ് പ്രദേശമായി അവർ കരുതുന്ന സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷ നിലനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് എന്നുമാണ് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവയുമായി മനില നാവിക, വ്യോമ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിന് എതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനം പ്രാദേശിക സമാധാനത്തെയും സ്ഥിരതയേയും ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി സതേൺ തിയേറ്റർ കമാൻഡ് വക്താവ് ടിയാൻ ജുൻലി ആരോപിച്ചു."ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ വിഷയത്തിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയാണെന്നും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎസിൻ്റെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ ഫിലിപ്പീൻസ് ചൈനയുടെ നാവിക കപ്പലുകളുമായി ഇടയ്ക്കിടെ ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട്. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായ ചൈനയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ആസിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി താൻ സംസാരിച്ചതായും യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മികച്ചതായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതായും ഹെഗ്സെത്ത് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ച യുഎസിനും ചൈനയ്ക്കും ശാശ്വത സമാധാനത്തിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്വരം സജ്ജമാക്കി എന്നും ഹെഗ്സെത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
