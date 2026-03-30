ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും ക്യൂബയ്ക്ക് ആശ്വാസം; റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പലിന് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച് അമേരിക്ക
7.30 ലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി അനാറ്റോളി കൊളോഡ്കിൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റാൻസാസ് തുറമുഖത്തെത്തും. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ ഇന്ധന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും.
Published : March 30, 2026 at 10:41 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: കടുത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ക്യൂബയിലേക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ എത്തുന്നതിന് അനുകൂല നിലപാടുമായി അമേരിക്ക. ഉപരോധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിന് ഇന്ധനം ആവശ്യമായതിനാൽ റഷ്യൻ കപ്പലുകൾ എത്തുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇതിനകം റഷ്യൻ ടാങ്കറുകൾക്ക് ക്യൂബൻ തീരത്തടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയുടെ കർശന ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ക്യൂബ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി എത്തുന്ന റഷ്യൻ കപ്പലുകളെ തടയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് യുഎസ് തീരുമാനം. ഏത് രാജ്യമായാലും ക്യൂബയിലേക്ക് ഇന്ധനം എത്തിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പാണ് പ്രധാനമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനെ സഹായിക്കാനാണ് കപ്പലുകൾക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകിയതെന്ന വാദം അദ്ദേഹം പൂർണമായി നിഷേധിച്ചു.
റഷ്യയുടെ സഹായം
റഷ്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അനാറ്റോളി കൊളോഡ്കിൻ എന്ന ഭീമൻ എണ്ണ ടാങ്കറാണ് ക്യൂബൻ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടാങ്കറിൽ ഏകദേശം 7.30 ലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കപ്പൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്യൂബയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമായ മറ്റാൻസാസിൽ നങ്കൂരമിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എണ്ണ ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ദ്വീപിലെ രൂക്ഷമായ ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് താത്കാലിക പരിഹാരമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ റഷ്യ നൽകുന്ന പിന്തുണ ക്യൂബൻ സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ സഹായം ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ അവശ്യസേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ക്യൂബയിലെ ഊർജ പ്രതിസന്ധി
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ക്യൂബയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക കർശന ഇന്ധന ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പൂർണമായി ഇരുട്ടിലായി. ഗ്യാസോലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിഭവങ്ങളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനാൽ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനവും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവും ഏതാണ്ട് സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയും വലിയ തകർച്ചയാണ് നേരിടുന്നത്.
ക്യൂബയിലേക്ക് ഇന്ധനം എത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്ക നേരത്തെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഉപരോധം ലംഘിച്ച് ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടേത്. ഇന്ധനവുമായി എത്തിയ ഒരു ടാങ്കറിനെ യുഎസ് കപ്പലുകൾ തടഞ്ഞ് തിരികെ അയച്ച സംഭവവും മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ റഷ്യൻ കപ്പലിനെ തടയാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തയാറായില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യൻ ടാങ്കർ കൊണ്ടുവരുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 1.80 ലക്ഷം ബാരൽ ഡീസൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തേക്ക് രാജ്യത്തെ ദൈനംദിന ഇന്ധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ക്യൂബയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ക്യൂബ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: നയതന്ത്ര ചർച്ചയുമായി പാകിസ്ഥാൻ; അമേരിക്ക ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകള് ഉടനെന്ന് സൂചന