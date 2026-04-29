പനാമയെ പിന്തുണച്ച് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും; എന്തും നേരിടുമെന്ന് ട്രംപ്
കനാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പാനമ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
Published : April 29, 2026 at 7:47 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പനാമയെ പിന്തുണച്ച് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും. പാനമ കനാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പാനമ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം. കൂടാതെ ചൈനയുടെ സമ്പാത്തിക സമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ചും അവർ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചതായി വിദേശമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുഎസ്, ബൊളീവിയ, കോസ്റ്റാറിക്ക, ഗയാന, പരാഗ്വേ, ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പ്രാദേശിക സ്വാതന്ത്ര്യം വിലപേശാനാവാത്തതാണ്. പ്രാദേശിക പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, എന്നിവ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കടമയാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദവും പനാമ പതാകയുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ സമീപകാല നടപടികളെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു.
The sovereignty of our hemisphere is non-negotiable. We are deeply concerned by China’s targeted economic pressure after the Balboa & Cristóbal terminals decision. We stand in solidarity with Panama. Any attempts to undermine Panama’s sovereignty are a threat to us all.…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 28, 2026
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സികെ ഹച്ചിസൺ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പാനമയിലെ രണ്ട് തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പനാമ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തത്. 2021ൽ 25 വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കിയ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് പനാമ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ബാൽബോവ, ക്രിസ്റ്റോബൽ എന്നീ ടെർമിനലുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്ന നിയന്ത്രണമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ചൈന സമ്മർദം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയത്.
അതേസമയം പനാമയെ സമുദ്ര വ്യാപാര സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തംഭം എന്നാണ് രാജ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അവയുടെ പരമാധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സമാധാനം, സുരക്ഷ, സഹകരണം എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്നും പനാമയുമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രാഖ്യപിച്ചുവെന്നും അമേരിക്ക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുറമുഖത്തിന് നേരെയുള്ള എല്ലാ ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ, ക്രെയിനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തുറമുഖത്തെ എല്ലാ വസ്തുവകകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ പാനമ മാരിടൈം അതോറിറ്റിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റായി വീണ്ടുമെത്തിയതോടെ ചൈനയും അമേരിക്കയും പാനമയും തമ്മിലുണ്ടായ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിന് പുതിയൊരു വഴിതിരിവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തങ്ങളുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ പാനമ പോർട്ട്സിനെതിരെ പാനമ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സികെ ഹച്ചിസൺ വ്യക്തമാക്കി.
പാനമ കനാൽ ചൈനയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് 2024 ഡിസംബറിൽ ട്രംപ് ആരോപിക്കുകയും, ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക ബലമുപയോഗിച്ച് അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കോടതി വിധിയും പിന്നാലെ സർക്കാർ നടപടിയുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ചൈനയുടെ ഭീഷണികളെ പാനമ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസ് റൗൾ മുലിനോ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പാനമ നിയമവാഴ്ചയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
