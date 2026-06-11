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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടി ഇറാൻ; എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഹോർമോസ്ഗാനിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ബോംബാക്രമണം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനും തയാറല്ലെന്നും ഇറാൻ സൈനിക നേതൃത്വം

Middle East Conflict Strait Of Hormuz Donald Trump Iran US Defense Secretary
ഇറാനിലെ പെട്രോകെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം തകർത്തു (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 6:50 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണം. തെക്കൻ ഇറാനിലെ സൗത്ത് പാർസ് വാതകപ്പാടത്തെ പെട്രോകെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം തകർത്തു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും അടച്ചതായി ഇറാൻ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരുവിധ വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും ഇനി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കൻ സൈനിക ആക്രമണത്തിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത പ്രതിഷേധമായാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ വിശദീകരണം. തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഹോർമോസ്ഗാനിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ബോംബാക്രമണം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനും തയാറല്ലെന്നും ഇറാൻ സൈനിക നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചെന്ന ഇറാൻ്റെ വാദം അമേരിക്ക തള്ളി. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും, കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്നും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അവകാശപ്പെട്ടു. സമാധാന ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇറാൻ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് കനത്ത വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഖേഷിം, കിഷ് ദ്വീപുകളിലും മിനാബ് നഗരത്തിലും വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിൽ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി.

സൗത്ത് പാർസിൽ കനത്ത നാശം
തെക്കൻ ഇറാനിലെ സൗത്ത് പാർസ് വാതകപ്പാടത്തെ പെട്രോകെമിക്കൽ പ്ലാൻ്റിന് നേരെയാണ് അമേരിക്ക പ്രധാനമായും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഈ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും ഇറാൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ്റെ രണ്ട് ജലന്തർവാഹിനികൾക്ക് നേരെയും അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ഫോക്സ് ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കവെ ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ബോംബാക്രമണം നിർത്തണമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.

ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ അമീർ സയീദ് ഇരവാനി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ബോംബാക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇറാനെ ചർച്ചാമേശയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചത്.

നയതന്ത്ര വാതിലുകളിലൂടെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സമ്മർദത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ ശ്രമം. അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വെടിവച്ചിട്ട ഇറാൻ്റെ നടപടിയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായതെന്നും, ഇതിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ അമേരിക്ക നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.

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TAGGED:

MIDDLE EAST CONFLICT
STRAIT OF HORMUZ
DONALD TRUMP IRAN
US DEFENSE SECRETARY
US AIRSTRIKES ON IRAN

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