ഇറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വ്യോമാക്രമണം; പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിൽ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 6:45 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഇറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വ്യോമാക്രമണം. മേഖലയിലെ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളെയും സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും ഈ പുതിയ സൈനിക നടപടി പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രതിരോധ സന്നാഹങ്ങളുമാണ് അമേരിക്കൻ സേന ലക്ഷ്യംവച്ചത്.

സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി
ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമവായ ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കം. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണമോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായാണ് വിവരം. സമാധാന ചർച്ചകൾ അട്ടിമറിക്കാനും മേഖലയിൽ വീണ്ടും അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ ആക്രമണത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കൻ വിശദീകരണം
അതേസമയം സുരക്ഷാ താത്പര്യങ്ങളും മേഖലയിലെ സഖ്യകക്ഷികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിശദീകരണം. തങ്ങളുടെ സേനയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികൾ ഒരിക്കലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഭാവിയിലും ശക്തമായ സൈനിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ
ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും കടുത്ത യുദ്ധഭീതിയിലാണ്. സമാധാന നീക്കങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായ സംഭവത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഇറാന് വേണ്ടി ആയത്തുല്ല മജ്‌തബ ഖാമേനി ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മേഖല അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. പലസ്തീൻ പ്രതിസന്ധിയും ഗസയിലെ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളെയും സമാധാന കരാറുകളെയും ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് അമേരിക്ക പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള തലത്തിൽ പ്രത്യാഘാതം
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരാൻ ഇത് കാരണമാകും. യുഎസ് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകനേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ കക്ഷികളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൻ്റോണിയ ഗുട്ടെറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആക്രമണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രമുഖ ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ കനത്ത ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണവിലയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വിപണി സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക നടപടികളിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലേക്ക് തിരികെ വരണമെന്നും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാന ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.

