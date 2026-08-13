യെമനിലെ അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണം; 150ലധികം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പെൻ്റഗൺ
സാധാരണക്കാർക്ക് ഏൽക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
Published : August 13, 2026 at 10:31 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യെമനിൽ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരെ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ 150ലധികം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പെൻ്റഗണിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
എൻബിസി ന്യൂസ് നേരത്തെ വാർത്തയാക്കിയ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഏൽക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത പെൻ്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വർഷം ആദ്യം ഇറാനിലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 168 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക നടപടികളിൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏൽക്കുന്ന പരിക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫിസിൻ്റെ അംഗബലം വെട്ടിക്കുറച്ചതെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നത്.
യെമനിലെ ആക്രമണം
2025 ഏപ്രിലിൽ ഹൂതികൾക്കെതിരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ മൂന്ന് വ്യോമാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പെൻ്റഗൺ പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്. ചെങ്കടലിലൂടെയും സൂയസ് കനാലിലൂടെയും മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്കും ഇസ്രയേലിലേക്കുമുള്ള ആഗോള വ്യാപാര പാതയിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നടപടി.
യെമനിൽ വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തലസ്ഥാനമായ സനയിലും റാസ് ഈസ തുറമുഖത്തും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 153 സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 243 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ തുറമുഖത്ത് നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്. ഇവിടെ മാത്രം 80 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 171 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ധന ടാങ്കറുകൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തിനശിച്ച ആക്രമണത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹൂതികളുടെ അൽ മസീറ സാറ്റലൈറ്റ് ന്യൂസ് ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല
യെമനിലെ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല ആക്രമണമെന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി തീവ്രവാദികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും, പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി മേഖലയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനധികൃത വരുമാനം തടയാനുമാണ് അമേരിക്കൻ സേന നടപടിയെടുത്തതെന്ന് 2025 ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെയും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി പെൻ്റഗൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പെൻ്റഗണിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സൈനിക നടപടികളിൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് നിയമപരമായി നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും, അത് തെറ്റ് സമ്മതിക്കലായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2021ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഏഴ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പെൻ്റഗൺ നഷ്ടപരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
തുടരുന്ന സംഘർഷം
ചെങ്കടലിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ 2023ൽ ജോ ബൈഡൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് അമേരിക്ക യെമനിൽ ആദ്യമായി ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഗസയിൽ ഹമാസിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഫലസ്തീനികളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണ് തങ്ങളുടെ ആക്രമണമെന്നാണ് ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ യെമനിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഹൂതികൾ ഈ നീക്കം നടത്തിയതെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്.
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ഹൂതി വിമതർക്കെതിരായ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നീക്കം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നാവികസേന നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ കടൽ യുദ്ധമായി മാറിയെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കും നേരെ വന്ന ഹൂതികളുടെ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും നാവികസേനയുടെ ഡിസ്ട്രോയറുകളും വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു.
നിലവിൽ യെമനിലെ സർക്കാർ സേനയ്ക്കും അയൽരാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ചെങ്കടലിലെ കപ്പലുകൾക്കും നേരെ ഹൂതികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 2022ലെ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം യെമനിൽ വീണ്ടും ആഭ്യന്തരയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്നും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പുതിയൊരു യുദ്ധമുഖം തുറക്കുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കകൾ ഇതോടെ ശക്തമായി.
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