ചൈനയെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യയും; അമേരിക്കൻ തീരുവ വെട്ടിക്കാൻ രഹസ്യ ശൃംഖലയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളായ മെക്സിക്കോ, കാനഡ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനയുടെ ഈ രഹസ്യ ശൃംഖലയിലുള്ളത്
Published : August 14, 2026 at 9:09 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കാൻ ചൈനയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 40ലധികം രാജ്യങ്ങൾ രഹസ്യ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ വ്യാപാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കർശന പിഴ ഈടാക്കാനും നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റർ നവാരോ പുറത്തിറക്കിയ ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് സ്കാം എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ലംഘനങ്ങളും ചൈനയുടെ അന്യായമായ വ്യാപാര രീതികളും തടയുന്നതിനായി 2018ൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം ഉയർന്ന തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഇടനില വ്യാപാരങ്ങൾ വ്യാപകമായതെന്ന് പീറ്റർ നവാരോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി 40ലധികം രാജ്യങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ചൈന അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളായ മെക്സിക്കോ, കാനഡ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനയുടെ ഈ രഹസ്യ ശൃംഖലയിലുള്ളത്. ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, പുതിയ ലേബൽ ഒട്ടിക്കുക, പാക്കിങ് മാറ്റുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉത്പന്നം നിർമിച്ച രാജ്യം ചൈനയല്ലെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചൈനീസ് നിർമിതം തന്നെയായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ കൂലി, ദുർബലമായ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന, സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലകൾ എന്നിവയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ കടന്നുകയറുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളായ പുണെ, ഗുജറാത്ത്, ചെന്നൈ വ്യവസായ ഇടനാഴികളെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള പമ്പുകളും കംപ്രസ്സറുകളും ഈ മേഖലകളിലെത്തിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിർമിതമെന്ന വ്യാജേന അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കയിലെ സിൻസിനാറ്റി, ഡേട്ടൺ, കൊളംബസ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ വ്യവസായങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നവാരോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ വ്യാപാരത്തിലൂടെ പ്രതിവർഷം 40 ബില്യൺ മുതൽ 303 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വരെ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായം
അമേരിക്കൻ തീരങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഡിറ്റക്ടീവ് ബോർഡർ എന്ന പേരിൽ നിർമിത ബുദ്ധി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബോർഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിഭാഗത്തെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശം, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ തുടങ്ങിയവ വിശകലനം ചെയ്ത് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
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നിയമപരമായ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെയും നിയമവിരുദ്ധ വ്യാപാരങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചറിയാനും, സംശയാസ്പദമായ ചരക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കാനും പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം ആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ.
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