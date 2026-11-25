ഇന്ത്യക്ക് മേൽ 25% തീരുവ ചുമത്താൻ അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം; വ്യാപാര കരാറിലെത്തിയാൽ നിരക്ക് കുറയും
ചൈനയ്ക്കുള്ള അമേരിക്കൻ തീരുവ നിലവിലുള്ള നിരക്കുകൾക്ക് പുറമെ 20 ശതമാനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 25, 2026 at 8:56 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം അന്തിമ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തീരുവ നിരക്ക് 17 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും അമേരിക്കന് ട്രേഡ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് (യു.എസ്.ടി.ആർ) നിർദ്ദേശിച്ചു. വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാപാര കരാർ നിലവിൽ വന്നാല് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്ന 17 ശതമാനം നിരക്ക് ഏഷ്യൻ വിപണിയിലെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ബംഗ്ലാദേശ്, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 18 ശതമാനം തീരുവയാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക. അമേരിക്കയുമായുള്ള കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 20 ശതമാനം തീരുവ നേരിടുന്ന വിയറ്റ്നാമിനേക്കാളും ഇന്ത്യക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും. ചൈനയ്ക്കുള്ള അമേരിക്കൻ തീരുവ നിലവിലുള്ള നിരക്കുകൾക്ക് പുറമെ 20 ശതമാനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിർമ്മാണ മേഖലകളിലെ അധിക ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങളും നടപടികളും യു.എസ് വാണിജ്യത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കുന്നതും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് യു.എസ്.ടി.ആർ റിപ്പോർട്ടിൽ വിലയിരുത്തി. 1974-ലെ വ്യാപാര നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കാൻ ഇത് കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ചില പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചരക്കുകൾക്കും 25 ശതമാനം വരെ അധിക തീരുവ ചുമത്താനാണ് നിർദ്ദേശം. നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ 301, സെക്ഷൻ 232 നടപടികൾ പ്രകാരമുള്ള തീരുവകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും അന്തിമ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്മേൽ യു.എസ്.ടി.ആർ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുകയും പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യും.
വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥയായി ചൈന, ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളായ വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവയേക്കാൾ താരതമ്യേന മികച്ച വ്യാപാര ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യാപാര കരാറിന്റെ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമായി നേരത്തെ കരുതിയിരുന്ന പരസ്പര തീരുവകൾക്ക് (റെസിപ്രോക്കൽ താരിഫ്) പകരമായാണ് പുതിയ സെക്ഷൻ 301 തീരുവകൾ വരുന്നത്. ജപ്പാൻ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കെതിരെ എട്ട് മാസത്തോളം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് യു.എസ്.ടി.ആർ പുതിയ തീരുവകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് (ഡി.ജി.എഫ്.ടി) ഉത്തരവിറക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇന്ത്യക്ക് മേലുള്ള തീരുവ മാർച്ചിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന 12.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക 10 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, വ്യാപാര കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കായി അമേരിക്ക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ചില പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തടയുന്ന ഇന്ത്യൻ നിയന്ത്രണങ്ങളെ വ്യാപാര തടസ്സങ്ങളായും അമേരിക്ക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2025 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ കടുത്ത നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി യു.എസ്.ടി.ആർ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ പശുക്കിടാവിന്റെ മാംസം ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലുൽപ്പന്നങ്ങളോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ നവംബർ മൂന്നിന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്ഷീരമേഖല തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും, ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യത്തിനും ഈ മേഖല തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മതപരമായ വികാരങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭാവിയിലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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