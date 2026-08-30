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'നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎയിലുണ്ട്', മുസ്‌ലിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവര്‍ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്ന് ആർ‌എസ്‌എസ് മേധാവി

മുസ്‌ലീം വിഭാഗം ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു ചിന്തിച്ചാൽ, അവൻ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവല്ലെന്ന് ആർ‌എസ്‌എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

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RSS Chief Mohan Bhagwat (File ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 7:11 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: 'നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം' ഭാരതത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎയിലുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘം (ആർ‌എസ്‌എസ്) മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. രക്ഷാബന്ധൻ ഉത്സവത്തെ ആഗോള ഐക്യവുമായും' വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്ന പുരാതന ഇന്ത്യൻ മൂല്യവുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ന്യൂയോർക്കിലെ മാഡിസൺ സ്‌ക്വയർ ഗാർഡനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വൺ വേൾഡ്, വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി (ഒരു ലോകം, ഒരു മാനവികത) എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ മനുഷ്യത്വം ഒന്നാണ് എന്ന് പരമ്പരാഗതമായി പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'വ്യത്യസ്‌ത മതങ്ങളെ അം​ഗീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാ​ഗതമായ കാഴ്‌ചപ്പാട്. മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ, മനുഷ്യത്വം ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര സങ്കൽപം എന്നാൽ മുസ്ലീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ളതല്ലെന്ന്,' ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാ​ഗവത് പറഞ്ഞു.

ഭാരതത്തിൽ മുസ്‌ലീങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ യഥാർഥ ഹിന്ദു ആയിരിക്കില്ല. മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തുല്യ മൂല്യത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദു സ്വത്വത്തിന് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിലെ മുസ്‌ലീങ്ങളുമായും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായും, ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. സംഭാഷണം ആദ്യപടിയാണ്, സേവനമാണ് മറ്റൊന്ന്. രണ്ടും ഒരേസമയം നടക്കണം. ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ, വിവേചനമില്ലാതെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന്, നമ്മുടെ സ്വയംസേവകർ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ 130,000-ത്തിലധികം ചെറുതും വലുതുമായ സേവന പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നു. എല്ലായിടത്തും തുല്യമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു.

'വൈവിധ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കണം. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നിരവധി സംഘർഷങ്ങളുണ്ട്, നിരവധി ദ്വന്ദ്വങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം അവബോധമാണ്. ആ ബോധം കൃഷ്‌ണബോധമാണ് - നമ്മൾ ഒന്നാണ്, ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളും ദ്വന്ദ്വങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും വാസ്‌തവത്തിൽ എല്ലാം കൃഷ്‌ണനാണ്' മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

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അമേരിക്ക, കാനഡ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ത്രിരാഷ്‌ട്ര പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് ആർ‌എസ്‌എസ് മേധാവി ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച ഭാഗവത് യുഎസ് പര്യടനത്തിനിടെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇസ്‌കോൺ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുകയും ഭവനരഹിതർക്കുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളെയും ഭിന്നതകളെയും മറികടക്കാൻ കൃഷ്‌ണബോധം സഹായിക്കുമെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മതപണ്ഡിതനോ മതാധികാരിയോ അല്ല, പക്ഷേ മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ മനുഷ്യത്വം ഒന്നാണ് എന്ന് പരമ്പരാഗതമായി പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഐക്യം, പൈതൃകം, ആഗോള ഐക്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ആയിരക്കണക്കിന് പങ്കാളികളെയും നിരവധി ഹിന്ദു-അമേരിക്കൻ സംഘടനകളെയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി.

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TAGGED:

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
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