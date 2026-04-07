‘ഒരു നാഗരികത ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ലാതാകും, ഇറാൻ ജനതയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!’ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്
മുഴുവൻ നാഗരികതയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി ട്രംപ്, അത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു, യുഎസ് മണ്ണിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത്, ഹോര്മുസ് നിര്ണായകം
Published : April 7, 2026 at 8:27 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ഒരു നാഗരികത മൊത്തം ഇന്ന് രാത്രി ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഒരിക്കലും ഇനിയത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്നുമാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാന് നൽകിയ സമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് അവസാനിക്കാനിരിക്കേയാണ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ ട്രംപിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയുണ്ടാകുക എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൻ്റെ ദീർഘവും സങ്കീർണവുമായ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കാണും. 47 വർഷത്തെ പിടിച്ചുപറിയും അഴിമതിയും മരണങ്ങളും ഒടുവിൽ അവസാനിക്കും. തിരികെക്കിട്ടാൻ ആകാത്തവിധം ഇറാൻ ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കും. ഇറാനിലെ മഹത്തായ ജനങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില് കുറിച്ചു.
ഇറാന് മറുപടി നല്കുമെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്
യുഎസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ മറുപടി നൽകുമെന്ന് തനിക്ക് 'വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന്' യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് പറഞ്ഞു. അവർ മിടുക്കരാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതികരണം. ഇറാനെ സൈനികമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കയാണെന്നും ഹോർമുസ് സ്ട്രെയിറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്മേൽ കഴിയുന്നത്ര സാമ്പത്തിക ആഘാതം ചുമത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വാൻസ് പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെയോ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ മേൽ ഇറാൻ വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഇറാനിൽ വരുത്തിവയ്ക്കാൻ യുഎസിന് കഴിവുണ്ട്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Trump told: “A whole civilization will die tonight”.— Iran Embassy SA (@IraninSA) April 7, 2026
You and your allies will suffer an unforgettable hit from the ancient civilization of Iran.
ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം
യു.എസ് തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാൽ യുഎസ് മണ്ണിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ഇറാൻ്റെ പുരാതന നാഗരികതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ആഘാതം നേരിടേണ്ടിവരും" എന്ന് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ട്രംപിന് മറുപടി നൽകി.
കാലത്തിന് അവസാനിക്കാത്തത് ഒരു മനോരോഗിയുടെ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് തുർക്കിയിലെ ഇറാനിയൻ എംബസി പറഞ്ഞു. "അലക്സാണ്ടർ കത്തിച്ചു. മംഗോളിയക്കാർ അത് നശിപ്പിച്ചു. ചരിത്രം അത് പരീക്ഷിച്ചു. ഇറാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. കാലത്തിന് കഴിയാത്തത് ഒരു മനോരോഗിയുടെ ഭീഷണികൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല" എന്ന് തുർക്കിയിലെ ഇറാനിയൻ എംബസി എകസ്സില് എഴുതി.
Alexander burned it. The Mongols ravaged it. History tested it.#Iran is still here. A psychopath’s threats won’t end what time couldn’t. pic.twitter.com/Okp1dJSByo— Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) April 7, 2026
ഇറാനിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ട്രംപ്, സാധ്യമായ യുദ്ധക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും ആശങ്കയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ഇറാൻ വർഷങ്ങളോളം അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മേഖലയിലെ എണ്ണയും വാതകവും നിഷേധിക്കും എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇറാൻ്റെ അർദ്ധസൈനിക വിപ്ലവ ഗാർഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
" i hope they make the right response," says @VP on Iran.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026
"They've got to know, we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. @POTUS can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct." pic.twitter.com/UUiQ5SdEO5
അതേസമയം, താനടക്കം 1.4 കോടി ഇറാനികൾ യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്കിയൻ പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ "അഹങ്കാരപരമായ വാചാടോപങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഭീഷണികളും" യുഎസ്, ഇസ്രായേൽ സേനകൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
