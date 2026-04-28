ഒപെക് സഖ്യം വിടാൻ യുഎഇ; നിർണായക നീക്കം, ആഗോള എണ്ണവിലയിലെ മാറ്റം പ്രവചനാതീതം
2026 മെയ് 1 മുതൽ ഈ പിന്മാറ്റം ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരും.
Published : April 28, 2026 at 7:39 PM IST
ദുബായ്: ആഗോള എണ്ണവിപണിയിൽ വൻ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഒപെക്കിൽ (OPEC) നിന്നും ഒപെക് പ്ലസ് സഖ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതായി യുഎഇയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ തന്ത്രങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനമെന്ന് യുഎഇ ഊർജ്ജ മന്ത്രി സുഹൈൽ അൽ മസ്റൂയി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
1967 മുതൽ സംഘടനയിൽ സജീവമായ യുഎഇ, അബുദാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അംഗത്വമെടുത്തത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സഹകരണത്തിന് ഒപെക്കിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ മന്ത്രി, പുതിയ തീരുമാനം വിപണിയിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണെന്നും ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്കും കുറഞ്ഞ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്ന ഇന്ധന വിതരണത്തിനും രാജ്യം തുടർന്നും മുൻഗണന നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. 2026 മെയ് 1 മുതൽ ഈ പിന്മാറ്റം ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരും.
രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉൽപ്പാദന ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സമഗ്രമായ അവലോകനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 111.15 ഡോളറായി ഉയർന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങളും അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ അസ്ഥിരാവസ്ഥയും വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോളതലത്തിൽ ഊർജ്ജ ആവശ്യകത വർധിക്കുമെന്നാണ് യുഎഇയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഒപെക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയതിന് ശേഷം ഘട്ടംഘട്ടമായി വിപണിയിൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് രാജ്യം പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഒപെക്കിന്റെയും ഒപെക് പ്ലസിന്റെയും വിജയത്തിനായി ആശംസകൾ നേർന്ന യുഎഇ, ഇനി തങ്ങളുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നതിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്ന് ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്ത അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് എണ്ണ, ഗ്യാസ്, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനാണ് യുഎഇയുടെ തീരുമാനം. ഈ പിന്മാറ്റം വിപണിയുടെ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഉൽപ്പാദകരും ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള സഹകരണം തുടരുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഏഴ് എമിറേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന യുഎഇ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ ഉൽപ്പാദകരിൽ ഒന്നാണ്. സ്വന്തം നിലയിൽ ഉൽപ്പാദന നയം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഈ തീരുമാനം യുഎഇയുടെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് പുതിയ വേഗത നൽകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന എണ്ണ ലഭ്യമായതിനാൽ, ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ ഒരു വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ആവർത്തിച്ചു.
